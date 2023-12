“Büyük bir adalet savaşı içindeyiz”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, büyük bir adalet savaşı içerisinde olduklarını vurguladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremde Adıyaman’daki İsias Otel’in yıkılması sonucunda hayatlarını kaybeden "Şampiyon Melekler"in dava süreci 3 Ocak’ta başlıyor.

Şampiyon Melekler anısına KKTC’de tüm bölgelerde meşaleler yakılıyor. Meşaleler önceki akşam Girne’de Dr. Fazıl Küçük Çemberinde de yandı.

Törende İsias Otel Davası’nda sanıkların, “olası kast” ile yargılanması talepleri dile getirildi. ‘İsias Ortak Davamız’, ‘Söz Verdik’, ‘Katiller Yargılansın’, ‘Unutmadık Unutmayacağız’ mesajlarının verildiği anmada, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul birer konuşma yaptı.

6 Şubat’ta “canlarımızı en sevdiklerimizi kaybettik” ifadesinde bulunan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, büyük bir adalet savaşı içerisinde olduklarını vurguladı. Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği aileleri ile tüm Kıbrıs halkının tek yürek olduğuna dikkat çeken Karakaya, kayıplarının adaleti için her şeyi yapmaya hazır oldukları mesajını verdi.

Bu hafta itibarı ile her Perşembe 17:00 – 19:00 saatleri arasında, 6 ilçede meşalelerin yanmaya devam edeceğine işaret eden Karakaya, Kıbrıs halkının en derin ve yürekten bir şekilde adalet istediğinin altını çizdi.

Ortada çok açık bir hukuki durumun var olduğuna dikkat çeken Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ise, 6 Şubat sonrası bizzat kendisinin de Adıyaman’a gittiğini ve otel enkazını yerinde gördüğünü belirterek; “neyin ne olduğu gayet açıktı” şeklinde konuştu. Kazanılacak mücadelenin kaybedilen canların acısını bir nebze de olsa hafifletip, insanların içindeki adalet duygusunun güçlenmesini sağlayacağını ifade eden Şenkul, “Girne Belediyesi ve Girne halkı olarak her daim bu haklı mücadelede, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin yanında olacağız” mesajını verdi.

İSKELE

İskele de Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından başlatılan kararlılık ateşine dahil oldu. İlk dava öncesi tüm ilçelerde olduğu gibi İskele’de de önceki gece kararlılık ateşi yakıldı.

İskele Belediyesi, trafik akışının en fazla olduğu İskele-Karpaz – İskele-Gazimağusa Anaoyolu’nda, Prof. Dr. Serdar Saydam Caddesi üzerindeki Lokum çemberi olarak bilinen çemberde İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun katılımı ve meşaleleri yaktı.

Sadıkoğlu tarafından ateşlenen meşaleler 17.00-19.00 saatleri arasında yanık kaldı. Her Perşembe aynı saatler arasında yakılacak kararlılık ateşi 3 Ocak tarihine kadar İskele’de de yanmaya devam edecek.