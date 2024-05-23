Burcu Kurt, çocuklarına kavuşmak istiyor

Ülkede kaçak yaşam sürdüğü ve hırsızlık yaptığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla ihraç edilen 4 çocuk annesi Burcu Kurt, suçsuz olduğunu söyleyip ihraç kararının kaldırılmasını istedi



Güzelyurt’ta, 1990 yılından itibaren yaşamını sürdüren 33 yaşındaki Burcu Kurt, ülkede uzun yıllar kaçak yaşam sürdüğü ve hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 Mayıs 2024 tarihinde ülkeden ihraç edildi, geride ise 4 çocuğunu bıraktı.

Nikahlı evliliğinden 1, nikahsız birlikteliğinden de 3 çocuğunun olduğunu belirten Kurt, çocuklarının babalarının Kıbrıslı Türk olduğunu belirtti ve “3 çocuğum SOS Çocukköyü’nde 1 çocuğum ise babaannesinde kalıyor” dedi.

“HURDA HIRSIZLIĞIYLA İLGİLİ BİR BAĞLANTIM YOK”

Ailesiyle birlikte bir yaşında adaya gelen Burcu Kurt, resmi nikahlı eşi ile hurda hırsızlığından sabıkası bulunuyor. Yetkililere seslenen Kurt, ihraç kararının kaldırılmasını istedi. Çocuklarından uzakta yaşamanın “ızdırab” olduğuna dikkat çeken Kurt, hurda hırsızlığıyla ilgili bir bağlantısı olmadığını, eşinin yanında bulunmasını istemesi üzerine bölgeye gittiğini ve suçsuz olduğunu iddia etti.

“ÇOCUKLARIMI GÖRMEK İSTİYORUM. SAĞLIK SORUNLARIM VAR, ELİMDEN TUTULMASINI İSTİYORUM”

Şu an Türkiye’nin Mersin ilinde yaşamını sürdürmeye çalıştığını açıklayan Kurt, Kuzey Kıbrıs’a geri gelmek istediğini, tüm düzeninin darmadağın olduğunu belirtti. İhraç edilmesiyle birlikte peşi sıra gelen sorunlardan olumsuz etkilendiğini kaydeden Kurt, “Zor günler geçiyorum. Çocuklarımı görmek istiyorum. Sağlık sorunlarım var, elimden tutulmasını istiyorum. Gerekli tedavileri bir an önce almak istiyorum” dedi.

KURT’TAN YETKİLİLERE: SESİME KULAK VERİN

Ülkede uzun yıllar izinsiz yaşadığını doğrulayan Burcu Kurt, “Bana şans verin. Ailemle bir arada olmak istiyorum. Kuzey Kıbrıs’a bir yaşında geldim, Türkiye’yi bilmem. Devlet yetkililerinin sesimi duymasını istiyorum. Çocuklarım, kardeşlerim ve annem geride kaldı. Sesime kulak verin” ifadelerini kullandı

BAKAN OĞUZ: BURCU KURT CEZAYA DÜŞTÜĞÜ GÜNLERİ ÖDEMESİ HALİNDE ÜLKEYE GİRİŞ YAPABİLECEK

Konuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı

“CEZA PARASI ÇOK FAZLA, ÖDEYECEK DURUMDA DEĞİLİM”

Oğuz’un “cezasını ödemesi halinde ülkeye giriş yapabilecek” açıklamasına işaret eden Kurt, izinsiz kaldığı gün sayısının fazla olduğuna dikkat çekti ve birikiminin olmadığını, cezayı ödeyecek durumunun olmadığını vurguladı. Cezasının silinmesini ve ülkeye yeniden gelmek istediğini belirten Kurt, “Yardımınıza ihtiyacım var. Zorluklarla baş başa bırakıldım. Hayatımın düzene girmesini istiyorum, görmezden gelmeyin. Çığlığımı duyun” açıklamasında bulundu.

Ülkede uzun yıllar kaçak yaşam sürdüğü ve hırsızlık yaptığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla ihraç edilen 4 çocuk annesi Burcu Kurt, yetkililere seslendi; çocuklarını görebilmek adına “ihraç” kararının kaldırılmasını talep etti. Konuyla ilgili Kıbrıspostası Tv'ye konuşan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ise, Kurt’un, ülkede izinsiz yaşadığı süre boyunca cezaya düştüğü günleri ödemesi halinde ülkeye giriş yapabileceğini açıkladı.Güzelyurt’ta, 1990 yılından itibaren yaşamını sürdüren 33 yaşındaki Burcu Kurt, ülkede uzun yıllar kaçak yaşam sürdüğü ve hırsızlık yaptığı gerekçesiyle 2 Mayıs 2024 tarihinde ülkeden ihraç edildi, geride ise 4 çocuğunu bıraktı.Nikahlı evliliğinden 1, nikahsız birlikteliğinden de 3 çocuğunun olduğunu belirten Kurt, çocuklarının babalarının Kıbrıslı Türk olduğunu belirtti ve “3 çocuğum SOS Çocukköyü’nde 1 çocuğum ise babaannesinde kalıyor” dedi.Ailesiyle birlikte bir yaşında adaya gelen Burcu Kurt, resmi nikahlı eşi ile hurda hırsızlığından sabıkası bulunuyor. Yetkililere seslenen Kurt, ihraç kararının kaldırılmasını istedi. Çocuklarından uzakta yaşamanın “ızdırab” olduğuna dikkat çeken Kurt, hurda hırsızlığıyla ilgili bir bağlantısı olmadığını, eşinin yanında bulunmasını istemesi üzerine bölgeye gittiğini ve suçsuz olduğunu iddia etti.Şu an Türkiye’nin Mersin ilinde yaşamını sürdürmeye çalıştığını açıklayan Kurt, Kuzey Kıbrıs’a geri gelmek istediğini, tüm düzeninin darmadağın olduğunu belirtti. İhraç edilmesiyle birlikte peşi sıra gelen sorunlardan olumsuz etkilendiğini kaydeden Kurt, “Zor günler geçiyorum. Çocuklarımı görmek istiyorum. Sağlık sorunlarım var, elimden tutulmasını istiyorum. Gerekli tedavileri bir an önce almak istiyorum” dedi.Ülkede uzun yıllar izinsiz yaşadığını doğrulayan Burcu Kurt, “Bana şans verin. Ailemle bir arada olmak istiyorum. Kuzey Kıbrıs’a bir yaşında geldim, Türkiye’yi bilmem. Devlet yetkililerinin sesimi duymasını istiyorum. Çocuklarım, kardeşlerim ve annem geride kaldı. Sesime kulak verin” ifadelerini kullandıKonuyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Dursun Oğuz , Kurt’un ülkede izinsiz yaşadığı süre boyunca cezaya düştüğü günleri ödemesi halinde aftan yararlanabileceğini ve ülkeye giriş yapabileceğini söyledi. Bakan Oğuz, Kurt’un hırsızlık suçunu işlediğini ve ihbar edildiğini belirterek, “Mahkeme kararıyla ihraç edildi. İçişleri Bakanlığı’nın ürettiği bir karar değil” diye konuştu.Oğuz’un “cezasını ödemesi halinde ülkeye giriş yapabilecek” açıklamasına işaret eden Kurt, izinsiz kaldığı gün sayısının fazla olduğuna dikkat çekti ve birikiminin olmadığını, cezayı ödeyecek durumunun olmadığını vurguladı. Cezasının silinmesini ve ülkeye yeniden gelmek istediğini belirten Kurt, “Yardımınıza ihtiyacım var. Zorluklarla baş başa bırakıldım. Hayatımın düzene girmesini istiyorum, görmezden gelmeyin. Çığlığımı duyun” açıklamasında bulundu.