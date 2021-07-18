banner583
banner676
Cimnastikte hedef, 20 kulüp ve 10 bin çocuk
Cimnastikte hedef, 20 kulüp ve 10 bin çocuk
18 0
Mormenekşe resmen sezonu açtı
Mormenekşe resmen sezonu açtı
67 0
 
Yeni Opel Astra'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Astra'nın örtüsü kalktı
35 0
Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor
Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor
62 0
Almanya'da görülmemiş felaket
Almanya'da görülmemiş felaket
97 0
Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor
Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor
41 0
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
36 0
banner661
banner682

Bu kadarına da pes

banner476

banner666
Bu kadarına da pes
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı emekli müsteşarı Erkan Okandan’ın telefonuna durmadan koronavirüs test sonucu SMS’i geliyor.
Kendisi antijen veya PCR testi yapmamasına rağmen 4 günde 21 test sonucu mesajı alan Okandan, ayrıca çift aşılı olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı aşı kartı web sitesinde de kaydının bulunmadığını söyledi.
Bakanlık aynı kişiye ise 3.doz aşısı olması için randevu SMS’i göndermiş.
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.