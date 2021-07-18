Bu kadarına da pes

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı emekli müsteşarı Erkan Okandan’ın telefonuna durmadan koronavirüs test sonucu SMS’i geliyor.
Kendisi antijen veya PCR testi yapmamasına rağmen 4 günde 21 test sonucu mesajı alan Okandan, ayrıca çift aşılı olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı aşı kartı web sitesinde de kaydının bulunmadığını söyledi.
Bakanlık aynı kişiye ise 3.doz aşısı olması için randevu SMS’i göndermiş.
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