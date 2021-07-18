Baf'ta, COVID şoku

Niyazi ERGÜLEN

Baf Ülkü Yurdu takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken takımda çıkan COVID 19 vakası moralleri bozdu.

Baf Ülkü Yurdu teknik direktörü Kadir Hakel'in yapılan PCR testi pozitif çıktı. Baf Ülkü Yurdu'nun dün Düzkaya ile oynadığı maçtan sonra PCR testi pozitif çıkan Kadir Hakel, karantina oteline alındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Baf Ülkü Yurdu başkanı Ahmet Ertay, Kadir Hakel'e geçmiş olsun dileklerini iletirken, yarın tüm takıma test yapılacağını söyledi. Baf Ülkü Yurdu olarak salgın konusunda hassas olduklarına da vurgu yapan Ahmet Ertay, tombalalarını iptal ettiklerini hatırlattı.