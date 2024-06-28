Brüksel'de nabız yoklaması

Brüksel'de Holguin'le bir araya gelen Rum lider Hristodulidis, Ulusal Konseyi toplantıya çağıracağını açıkladı



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün sabah Brüksel'de BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'le görüştü.

Görüşmenin Hristodulidis'in de çalışmalarına katıldığı Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde Brüksel'de gerçekleştirildiğini duyuran Rum haber kaynakları, görüşmede Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabalarının ele alındığını kaydetti.

Öte yandan Rum Lider Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yaptığı görüşmeyi "verimli" olarak nitelendirildi.

Brüksel’de, Avrupa Zirvesi’ne katılacağı sırada, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hristodulidis, Holguin ile "çok verimli, çok özel bir görüşme" yaptığından söz etti. Hristodulidis, Kıbrıs'a dönüşünde siyasi liderleri bilgilendirmek için Ulusal Konseyi toplantıya çağıracağını da duyurdu, Kıbrıs Rum Halkı’nın yönetiminin kolektif eyleme ihtiyacı olduğunu söyledi.

