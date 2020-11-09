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"Birkaç çalışan KIB-TEK'i karıştırmak için yalan yanlış bilgi yayıyorlar"

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El-Sen Başkanı Özkıraç, birkaç Kıb-Tek çalışanının 4 Temmuz’da sendikanın Genel Kuruluyla oluşan iradeye saygı göstermediğini, bu kişilerin Kıb-Tek’i karıştırmak için içeride ve dışarıda yalan yanlış bilgilerle gündem yaratmaya çalıştığını iddia etti. Özkıraç, bu tavır karşısında sessiz kalmayacaklarını söyledi

"Birkaç çalışan KIB-TEK'i karıştırmak için yalan yanlış bilgi yayıyorlar"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç, “birkaç çalışanın KIB-TEK’i karıştırmak için içeride ve dışarıda yalan yanlış bilgilerle gündem yaratmaya çalıştığını”, bu tavır karşısında sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Çalışan her üyenin arkasında olduklarını belirten Özkıraç, sendikanın, çalışmayarak iş arkadaşlarının hakkını yiyen hiçbir üyeyi savunmayacağını vurguladı.

Özkıraç, birkaç Kıb-Tek çalışanının 4 Temmuz’da sendikanın Genel Kuruluyla oluşan iradeye saygı göstermediğini, bu kişilerin Kıb-Tek’i karıştırmak için içeride ve dışarıda yalan yanlış bilgilerle gündem yaratmaya çalıştığını iddia etti. Özkıraç, bu tavır karşısında sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Kubilay Özkıraç, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“Özelleştirmenin gündemde olduğu bu süreçte 1-2 çalışanın sosyal medya üzerinden kendi bireysel sorunları yüzünden resmin büyüğüyle kavga eden sendikamıza saldırması tam da bu düzene yakışır bir tavırdır. Resmen gündem şaşırtma çabasıdır.

Çalışan her üyesinin sonuna kadar arkasında olan EL-SEN, çalışan arkadaşlarının hakkını çalışmayarak yiyen hiçbir üyesini savunacak durumda değil. Biz ülkemiz adına ‘Bu düzen değişmeli’ derken, kendi kurumumuzda yaratılan ve devamı için çırpınan kesimlere göz yummamız söz konusu dahi olamaz.

Tüm bu gerçekler ortadayken 1-2 çalışanın ‘Sendika nerede’ diye çağrı yapması, aynı bina içerisinde bir odadan diğer odaya görevlendirilmesini ‘Sürüldüm’ diye nitelendirmesi veya istediği terfiyi  alamadığı için ‘Kurumda baskı var’ diye açıklama yapması hem traji-komiktir hem de başta kendi çalışma arkadaşları olmak üzere tüm emekçi kesime karşı yapılan büyük bir saygısızlıktır. Bu tavır karşısında daha fazla sessiz kalmayacağız.”

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