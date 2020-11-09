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"Ülkenin daha fazla beklemeye tahammülü yok"

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Hükümeti kurma çalışmalarını en erken zamanda tamamlayacağını ifade eden Saner, ülkenin daha fazla beklemeye tahammülü olmadığını, ilk icraat olarak da bütçeyi gündeme getireceklerini kaydetti

"Ülkenin daha fazla beklemeye tahammülü yok"

Meclis Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını, gruplar arası mutabakatla, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in konuşmasının ardından tamamladı.

Gelecek birleşimi, alınan karar uyarınca, 16 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirecek genel kurulda bugün yapılacak denetim görevi, önümüzdeki haftaya ertelendi.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümeti kurma görevini UBP’ye vermesinden sonra, en kısa sürede hükümeti kurmak için tüm siyasi partileri ziyaret edip, bugün mekik diplomasisini başlatacağını söyledi.

Hükümeti kurma çalışmalarını en erken zamanda tamamlayacağını ifade eden Saner, ülkenin daha fazla beklemeye tahammülü olmadığını, ilk icraat olarak da bütçeyi gündeme getireceklerini kaydetti.

Kurultay sürecinin nasıl geliştiğini CTP Genel Başkanı Erhürman’a samimiyetle anlattığına işaret eden Saner, UBP’nin kendi aile içinde yaşadığı sorunların başka hiçbir partiyi ilgilendirmediğini ama halkın önemsemesini anladığını söyledi.

Saner, 6 bin sekiz yüz üyenin oy kullandığına işaret ederek, UBP’nin birlik ve bütünlüğünü korumak amacıyla çalıştığını söyledi. 

Ülkede kendilerini bekleyen ciddi sorunlar olduğunu ve bütün ülkelerin Covid 19’dan dolayı çok ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Saner, KKTC’nin diğer ülkelere göre iyi bir durumda olduğuna dikkat çekti.

Maraş konusuna da değinen Saner, Cumhurbaşkanının halkın iradesiyle değiştiğine işaret ederek, halkın temsilcileri olarak Kıbrıs sorununa bakış açılarını anlattı. 

Saner, Maraş ve Kıbrıs konularına azami dikkat gösterdiklerini belirterek, halktan saklayacak hiçbir şeyi olmayacağını ve kamu alanlarına müdahale konusunda da halkın bilgilendirileceğini kaydetti. 

UBP Parti Meclisi’nin yarın toplanarak, partiyle ilgili hiçbir soru işareti bırakmamak adına idari işlemleri de tamamlayacağını belirten Saner, tüm kararların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. 

ERHÜRMAN: “AÇIKLAMA İSTİYORUZ”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, yeniden söz alarak, adayların ‘UBP’nin parti bütünlüğünün korunması’ çerçevesinde çekildiği yönündeki Saner açıklamasından iki gün sonra Faiz Sucuoğlu’nun yaptığı açıklamaların bu doğrultuda olmadığına işaret etti. 

Erhürman, ülkenin bilgi alma ihtiyacının karşılanması adına açıklama istediklerini kaydetti.  

BİR SONRAKİ TOPLANTI 16 KASIM’DA

Konuşmalar sonrasında söz alan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, gruplar arası mutabakatla bugün gerçekleştirilecek denetim görevinin önümüzdeki haftaya bırakıldığını açıkladı ve Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü çalışmaları tamamlandı. 

Meclis Genel Kurulu’nun gelecek birleşimi, alınan karar uyarınca 16 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. 

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