Bir hafta boyunca çöl sıcakları yaşanacak

Hava sıcaklığı artarak 41 dereceye kadar yükselecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 26 Haziran-2 Temmuz dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 - 41 ºC, sahillerde ise 31 - 34 ºC
dolaylarında seyredecek.
Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.