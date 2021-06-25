Bir hafta boyunca çöl sıcakları yaşanacak

Hava sıcaklığı artarak 41 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 26 Haziran-2 Temmuz dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 - 41 ºC, sahillerde ise 31 - 34 ºC

dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.