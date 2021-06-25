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Bir hafta boyunca çöl sıcakları yaşanacak

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Bir hafta boyunca çöl sıcakları yaşanacak
Hava sıcaklığı artarak 41 dereceye kadar yükselecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 26 Haziran-2 Temmuz dönemini kapsayan hava tahmin raporuna göre, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 38 - 41 ºC, sahillerde ise 31 - 34 ºC    
dolaylarında seyredecek.
Rüzgar,  genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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