Sapsızoğlu: Spor Bakanlığı düşüncesi bile

Hasan Sapsızoğlu, Spor Bakanlığının kurulması gerektiğine dikkat çekip, “Spor Bakanlığı kurulmalıdır. Çünkü gemi karaya oturdu. Spor Bakanlığı düşüncesi bile bizleri heyecanlandırıyor. Spor Bakanlığının hayata geçmesi ülke sporumuzu, gençlerimizi uçurur.” açıklamasını yaptı

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun, Spor Bakanlığı kurulmalıdır açıklamasına destek verdi.

Spor Bakanlığı kurulmalıdır. Çünkü gemi karaya oturdu diyen Hasan Sapsızoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Spor Bakanlığı düşüncesi bile bizleri heyecanlandırıyor. Spor Bakanlığının hayata geçmesi ülke sporumuzu, gençlerimizi uçurur.

İşinin ehli, çalışkan ve liyakat a uygun spor bakanı, müsteşar, daire müdürü, özel kalem müdürü, dış ilişkiler amiri, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve spor fonunun tamamının ülke sporuna hizmet etmesi, spor adamlarının en büyük dileğidir.

Tüm dişlilerin harıl harıl ülke sporu için yarış halinde hizmet ederek her gün yeni bir proje ile karşımıza çıkılması gerekmektedir. Bu sayede çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmalar yapılabilir. Karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütme şansı doğar.

Gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan inceleme ve araştırmalar yapmak, gençlik çalışma ve projeleri yapmak, bu çalışma ve projeleri desteklemek, bunların uygulama ve sonuçlarını denetlemek, spor faaliyetlerinin plan ve program dahilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini gözetmek, gelişmesini ve yaygınlaşmasını teşvik edici tedbirler almak, Spor Bakanlığı ile mümkündür.

Spor alanında uygulanacak politikaların tespit edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, teşkilatlanma, federasyonların bağımsızlığı, spor tesisleri, eğitim, sponsorluk, sporcu sağlığının korunması, uluslararası organizasyonlarla ilgili çalışmaları koordine etmek, değerlendirmek ve denetlemek, bakanlık sayesinde olur.

Spor kuruluşlarının kurulmasına ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları tespit etmek, spor kulüpleri ile başarılı sporcuları ve çalıştırıcıları desteklemek, bakanlık uhdesinde olmalıdır.

Spor hizmetlerini destekleyici arsa ve arazi temin etmek, bina ve tesis yapmak, yaptırmak, satın almak, kiralamak, devretmek, devralmak ve bu hizmetlerle ilgili her türlü mali ve ekonomik girişimde bulunmak ve daha bir çok konuda çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet etmek gerekmektedir. Aksi taktirde gemi karaya oturdu.”