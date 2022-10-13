“Bilet fiyatları yılbaşına 20 bin TL olur”

Ulaştırma Bakanı Arıklı, KKTC’nin bayrak taşıyıcısı havayolu şirketinin kurulmasının şart olduğunu vurguladı ve uyardı: “Rekabet ortamı oluşturulamaması halinde yılbaşında bilet fiyatları 20 bin TL olacak”



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC’nin bayrak taşıyıcısı havayolu şirketinin kurulmasının şart olduğunu, bu yöndeki çalışmaların devam ettiğini aksi halde sektörde rekabet ortamının oluşturulamaması halinde yılbaşında bilet fiyatlarının 20 bin TL olacağını söyledi.

Arıklı, Genç TV’de yayınlanan “Bugüne Dair” programına katılarak Nazar Erişkin’in sorularını yanıtladı.

Bakan Arıklı, hava ulaşımı konusunda KKTC’nin iki şirketin insafına kaldığını, uçak biletlerinin ucuzlaması için rekabet ortamının yaratılması gerektiğini ancak bilet fiyatları konusunda şikayetçi olanların piyasaya ucuzluk getirecek havayolu şirketinin kurulmasına da karşı çıktığını söyledi.

Bakan Arıklı, “Mavi Girne Havayolları”nı kuracak şirketin, hükümetin üzerine düşeni yapmakta gecikmesi ve sosyal medyadaki tartışmalar nedeniyle projeden çekildiğini aktardı.

“Bakanlar Kurulundaki arkadaşların itirazı şirketin kurulmasına değil ancak tüzük ile ilgili Nazım Çavuşoğlu’nun bazı talepleri oldu. O konularda haklı olabilir. Süreç bayağı uzadı. Maliye ile ekiplerimiz bir araya geldi ve uzun uzun çalıştılar. Ortaya beklentileri karşılayan bir tüzük çıkmadı. KTHY’nin tüzüğünün bugüne uyarlanmış haliydi. Tüzüğü üç aya yakın tartışmanın bir anlamı yoktu. Yatırımcıya bu tip bürokratik engeller, sürecin uzaması ve ismin sosyal medyada tartışılması rahatsızlık yarattı” diyen Arıklı, bu sürecin sonlandırılamaması nedeniyle kaybedenin Kıbrıs Türk halkı olduğunun altını çizdi.

Arıklı, söz konu firma ile defterlerin kapanmadığını, bazı görüşmelerin yapılacağını ancak gelecek hafta Türkiye’de faaliyet gösteren havayolu şirketlerine mektup yazarak onlara ortak havacılık şirketi kurulması teklifini yineleyeceğini ifade etti.

Bakan Arıklı, söz konusu şirketin projeden çekilmemesi ve engellerin sürmesi durumunda hükümetten çekilme kararı aldığını, diğer taraftan Başbakan Ünal Üstel’in bu konuda geçmişte yaşananların tekrarlanmayacağı sözü vermesi nedeniyle görevine devam ettiğini aktardı.

