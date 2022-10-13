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“Havalimanı kısmen de olsa 15 Kasım’da açılacak”

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Arıklı, Yeni Havalimanı’ndaki yeni terminalin bir kısmının 15 Kasım’da açılabileceğini belirtti

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“Havalimanı kısmen de olsa 15 Kasım’da açılacak”
 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, KKTC Yeni Havalimanı’nın 15 Kasım’da açılabilmesi için tüm tarafların gece-gündüz çalıştığını, tamamı olmasa bile yeni terminalin bir kısmının o tarihte açılabileceğini belirtti.
Arıklı, teknik cihazların takibinin Ankara tarafından yapıldığını, KKTC’de terminale enerji iletim hattı çekilmesi çalışmalarının yapılacağını, bunların zamanında tamamlanamasa bile yeni terminalin her halükarda açılacağını söyledi.  
Arıklı sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yeni Havalimanı o veya bu sebep nedeniyle zamanında tamamlanamadı. Şimdi biz ‘kendimizi 15 Kasım’ a yoğunlaştıralım’ dedik ve şu an o noktadayız. Havaalanının tümüne elektrik vermeyebilirsiniz. 20MW’lık bir enerjinin oraya ulaştırılması lazım. Bunun için özel kablolar ve özel cihazlar gerekiyor. Bu yetişmezse yüzde 15-20’sine elektrik vermek suretiyle orası açılabilir. Zamanla yarışıyoruz. Hedef 15 Kasım’da orasını açmak”.
 
 
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