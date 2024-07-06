“Beklentimiz Azerbaycan'ın KKTC'yi tanıması”

Prof. Dr. Aygün Attar, "Hepimizin beklentisi Azerbaycan'ın KKTC'yi devlet olarak tanıması ve bunu beyan etmesidir." dedi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, Azerbaycan'da bugün düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Attar, zirveye Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in davetiyle KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da ilk defa katılacağını hatırlatarak, "Her anlamda bol mesajlı, içeriği de güzel bir zirve olacağını biliyoruz." dedi.

Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının yıl dönümünde düzenlenen etkinliği Azerbaycan'ın iktidar partisi Yeni Azerbaycan'ın KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i de davet ettiğini anımsatan Attar, son dönemde Azerbaycan Parlamentosu ile KKTC Parlamentosu arasında ortaya çıkan dostluğun ve oluşturulan dostluk grubunun, KKTC'ye giderek görüşmeler yapmasının önemli gelişmeler olduğunu kaydetti.

Attar, KKTC'nin tanınması konusunda Şuşa Zirvesi'nde ciddi adımlar atılmasını beklediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Kazakistan'dan da böyle bir davet geldi ama baskılar sonucunda son anda vazgeçildi. Ersin Tatar 'Can Azerbaycan'ın farklı davranacağını umduğunu' söylemişti. TDT'ye gözlemci sıfatıyla KKTC'nin davet edilmesi, TDT üyesi olan diğer devletler tarafından kabul görmesi önemlidir ama açıkçası bizlerin, hepimizin beklentisi, Türkiye'den sonra Azerbaycan'ın KKTC'yi devlet olarak tanıması ve bunu beyan etmesidir."

Sürecin uluslararası hukuka uygun bir şekilde işletilmesi gerektiğini vurgulayan Attar, Azerbaycan'ın KKTC'yi tanımak noktasında dirayetli adımlar attığını bildirdi.

