Bebekli annenin yürekleri burkan karantina odası isyanı

Ülkemizde ve dünyada halen daha etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs salgını ülkemiz insanlarında sıkıntı yaratmaya ve bazı kişilerde adeta isyana varıyor.
Aydan Öcal Fırat isimli bir vatandaşımız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisinin küçük bebeği olan bir anne olduğunu ve geçtiğimiz günlerde Covid-19 test sonucunun pozitif çıkması neticesinde karantinaya alındığını anlatarak, bir bebekle küçük bir odada bu süreci geçirmenin yarattığı sıkıntıları aktararak neden bebekli annelerin evde tedavi edilmediğini sorguladı.
Aydan Öcal Fırat’ın paylaşımı şöyle:
“Covid-19 test sonucunuzun pozitif çıkması suç mu.? Yoksa ANNE olarak küçücük bebeğinizle bir odanın içerisine iyileşesiniz diye kapatılmak mı.?
Günümüz hastalığıdır bu.. kimsenin elinde olmadan yakalanabileceği bir hastalık.. tabiki iyileşelim diye izole bir odaya kapanıyoruz ve tedavimiz yapılıyor da çocuklu olan annelere niye evlerinde kelepçe takılıp da tedavi hakkı sunulmuyor..??? Neden.?
Kolay mı sanıyorsunuz.!!!!
10-15 dk arayla küçük bir çocuğun ağlama sesini duyuyorum, evimize gidelim anne diye ağlıyor.. çünkü küçücük, balkonsuz, alanı olmayan, yabancı bir oda..
Çok mu zor çocuklu anneleri evde tedavi etmeniz.!!!
Şimdi size soruyorum… bu anne hangisini yapabilsin.? (Yapsın demiyorum yapabilsin)
1-moralini iyi tutup bir an önce iyileşsin
2-tek başına hem kendine hem de çocuğuna yetebilsin
3-alanı olmayan odada çocuğuyla oyun oynasın
4-yatsın, dinlensin, tv izlesin, yemek yesin, ilaç içsin, yıkansın (ki bebekle nasıl olacak bilmem)
Zor arkadaşlar zor (tek başınıza bile zor )hatta imkansız.!!!!
İnşallah birileri sesimi duyar da bundan sonra çocuklu anneleri evde tedavi etmeyi kabul edersiniz.!!!! #çocuklariçin #çocukanneayrıkalmasın”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.