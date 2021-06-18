banner583
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
NASA'dan enerji dengesizliği uyarısı
10 0
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
Potada U17’lerde heyecan son ana kadar yaşandı
17 0
 
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
Alzheimer hastaları için tarihi gün.
24 0
Güney'de büyük yangın
Güney'de büyük yangın
182 0
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
Tehlikenin hiç farkında değil miyiz?
156 0
Hamitköy'de tarih yok oluyor
Hamitköy'de tarih yok oluyor
198 0
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
Yeni Land Cruiser, makyajlanmadı, nesil değiştirdi
38 0
banner661

İsveç, Slovakya'yı tek golle geçti

banner476

Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu'nda İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Emil Forsberg'in 77. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 kazanan İsveç, turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti

banner666
İsveç, Slovakya'yı tek golle geçti

EURO 2020 E Grubu'nda ilk maçında İspanya ile berabere kalan İsveç, Polonya karşısında galibiyete ulaşan Slovakya'yla karşı karşıya geldi.

TRT 1 ekranından futbolseverlerle buluşan maçı 77. dakikada Emil Forsberg'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan İsveç, EURO 2020'deki ilk galibiyetine ulaştı. 

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yeni oyuncusu Marek Hamsik, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 76 dakika ülkesi Slovakya'nın başarısı için ter döktü.

Aldığı galibiyetle puanını 4'e çıkaran İsveç, maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi. Slovakya ise yarın akşam oynanacak İspanya-Polonya maçı öncesi 3 puanla 2. sırada bulunuyor.

İsveç, E Grubu son maçında 23 Haziran'da Polonya ile karşılaşacak. Slovakya ise aynı gün ve aynı saatte başlayacak diğer maçta İspanya'nın rakibi olacak.

banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.