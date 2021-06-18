İsveç, Slovakya'yı tek golle geçti

Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu'nda İsveç ile Slovakya karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Emil Forsberg'in 77. dakikadaki penaltı golüyle 1-0 kazanan İsveç, turnuvadaki ilk galibiyetini elde etti

EURO 2020 E Grubu'nda ilk maçında İspanya ile berabere kalan İsveç, Polonya karşısında galibiyete ulaşan Slovakya'yla karşı karşıya geldi.

TRT 1 ekranından futbolseverlerle buluşan maçı 77. dakikada Emil Forsberg'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazanan İsveç, EURO 2020'deki ilk galibiyetine ulaştı.

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un yeni oyuncusu Marek Hamsik, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 76 dakika ülkesi Slovakya'nın başarısı için ter döktü.

Aldığı galibiyetle puanını 4'e çıkaran İsveç, maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi. Slovakya ise yarın akşam oynanacak İspanya-Polonya maçı öncesi 3 puanla 2. sırada bulunuyor.

İsveç, E Grubu son maçında 23 Haziran'da Polonya ile karşılaşacak. Slovakya ise aynı gün ve aynı saatte başlayacak diğer maçta İspanya'nın rakibi olacak.