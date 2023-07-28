Baykal Tüneli’nin müze olması gündemde

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre bugün saat 15:00’da Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti. Başkan Uluçay’ın makamında gerçekleşen görüşmede Melis Başkanı Zorlu Töre Başkan Uluçay’a depremde meydana gelen can kayıplarıyla ilgili başsağlığı dileğinde bulunurken, Gazimağusa’daki mücadele yıllarında kullanılan Baykal Tüneli’nin durumu da konuşuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay da, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin ziyaretinin Gazimağusa Belediyesi ve Gazimağusa halkını son derece memnun ettiğini ifade ederek, ülkemizin 2. büyük şehri olan Gazimağusa’nın son yaşanan deprem acılarından sonra Melekler Şehri olarak da anılmaya başlandığını söyledi.

Başkan Dr. Süleyman Uluçay, özellikle Zorlu Töre’nin Baykal Tüneli konusundaki görüşlerini tamamen kendisinin de paylaştığını, Gazimağusa halkının büyük çoğunluğunun da bu görüşü paylaştığını ifade etti.

Uluçay, Kıbrıs Türklerinin KKTC’ye giden yol olan varoluş mücadelesinde çok önemli olduğunu, tünelin hem korunması hem de çocuklarımızın büyüklerinin verdiği varoluş mücadelesini hangi şartlarda ve nasıl verildiğini yerinde görüp anlaması açısından da Baykal Tüneli’nin müze olarak düzenlenip açılmasına çok önem verdiklerini kaydetti. Kıbrıs’ta diğer şehirlerde de destansı mücadele şekillerinin olduğunu ancak tünel olayının sadece Gazimağusa’da olduğunu ifade eden Uluçay, “bu tünel göstermelik olmadı, bu tünel 1974 yılında 1000’e yakın ailenin Türk bölgesine sağ salim tahliye edilmesinde aktif olarak kullanıldı.” dedi.

