Töre’den Şampiyon Meleklerin ailelerine destek sözü

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret eden Meclis Başkanı Zorlu Töre, dernek için devlet ve Meclis olarak yapılması gerekenleri yerine getirmede göreve hazır olduklarını vurguladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’ni ziyaret etti.

Mağusa Arena’daki görüşmede Dernek Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya, Genel Sekreter Osman Akın, Yönetim Kurulu Üyeleri; Nafi Çetintaş, Feriha Yiğittürk, Afet Aktuğralı, Meriç İçme, Fatoş Karasel, Mustafa Altak, Mehmet Tülek, Pembe Yakula, Recep Kılıç ve Ayşe Güler Akın da yer aldı.

Başkan Töre, burada yaptığı konuşmada, asrın felaketinde kaybedilen çocuklarımız için herkesin büyük acı çektiğini ama ateşin düştüğü yeri yaktığını dolasıyla bu acıyı ailelerden daha fazla kimsenin yaşayamayacağını söyledi.

Yaşananları sadece kadere de bağlamadıklarını ifade eden Töre, bina güvenliğinin yeteri kadar olması durumunda çocuklarımızın daha fazla şansı olabileceği gerçeğini her zaman bildiklerini kaydetti.

Hayatlarını kaybedenlerin anılarını yaşatma noktasında derneğin önemli faaliyetleri olduğunu dile getiren Töre, devlet ve Meclis olarak yapılması gerekenleri yerine getirme noktasında göreve hazır olduklarını vurguladı.

Yaşanan acıyı kalplerinde hissederek paylaştığını ifade eden Töre, hem Meclis Başkanı hem de bir birey olarak ellerinden gelen katkıyı koymak istediğine değindi.

