Basın Kartı başvuruları için yarın son gün…

Basın Kartı Komisyonu, yılın ilk dönem başvuru süresinin yarın sona ereceğini açıkladı.

Komisyon, yarına kadar sarı ve sürekli basın kartları için başvuru kabul edecek.



Sarı ve Sürekli Basın Kartı başvuru koşulları ve başvuru formları https://www.basinkarti.org/ adresinden temin edilebilecek. Sarı ve Sürekli Basın Kartı başvuruları için ücret 150 TL olarak belirlendi. Basın Kartı müracaatları Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği sekretaryasına yapılabilecek.



Basın-yayın, gazetecilik, radyo-televizyon veya iletişim alanındaki bir üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 1 yıl; başka bir alanda üniversite veya yüksekokul mezunları kesintisiz 18 ay; üniversite veya yüksekokul mezunu olmayanlar ise kesintisiz 4 yıl çalıştıktan sonra ‘Sarı Basın Kartı’ başvurusuna hak kazanıyor.



KKTC yurttaşları, kamu görevlisi olarak çalışıyorsa atanma belgesi, özelde görev yapıyorsa sigorta yatırım belgeleri ile birlikte başvuru yapabiliyor. Yurttaş olmayan kişilerin ise ikamet ve çalışma izni yanı sıra çalıştığı basın-yayın kuruluşu ile en az 1 yıllık sözleşmesini tebliğ etmesi gerekiyor.

Sürekli Basın Kartı başvurusu için 20 yıl kesintisiz veya 25 yıl kesintili basın kartı taşımak şartı aranıyor.

