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Basın Günü nedeniyle TAK’a ziyaret

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Hedef Hizmet Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pervin Gürler ve Yönetim Kurulu üyeleri, Basın Günü nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs’ı ziyaret etti.

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Basın Günü nedeniyle TAK’a ziyaret
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Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Kaya, Suna Erensu ve Sonay Koç ile birlikte TAK’ı ziyaret eden Gürler, tüm TAK çalışanlarının ve KKTC’deki tüm gazetecilerin Basın Günü’nü kutladıklarını belirtti.
“TAK’a çok değer veriyoruz” diyen Gürler, Ajans’ın başarılı çalışmalarını sürdürmesini diledi.
Ziyaret için teşekkür eden TAK Müdürü Gürdallı da, Ajans’ın doğru, tarafsız, yorumsuz ve hızlı haber verme çabası içinde olduğunu belirtti.
Gürdallı, bilgi ve haber kirliğinin giderek yoğunlaştığı bir dönemde Ajans’ın rolünün daha da önem kazandığını kaydetti.
 
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