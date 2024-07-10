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Başbakan Üstel, 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı

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"Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde, gazetelerimizin ve gazetecilerimizin tarihi önemini unutamayız.

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Başbakan Üstel, 11 Temmuz Basın Günü'nü kutladı
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aşbakan Ünal Üstel, 11 Temmuz Basın Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, basın mensuplarının gününü kutladı.

11 Temmuz’un bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete "Saded"in 135. kuruluş yıldönümü olduğunu hatırlatan Üstel, Kıbrıs Türk basınının, kuruluşundan bu yana zorlu koşullarda varlığını sürdürdüğünü, halkın her platformda sesi olmaya, özgürlük ve demokrasi mücadelesine katkıda bulunmaya devam ettiğini kaydetti.

Üstel, “Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde, gazetelerimizin ve gazetecilerimizin tarihi önemini unutamayız.” dedi; dönemsel medya sayesinde, yazılar ve yayınlarla, halkın direniş ruhunun ayakta tutulduğunu, moral ve motivasyon sağlandığını, medyanın yok edilmek istenen halkın dünyaya duyurulan sesi olduğunu belirtti.

-"Medya ortamı daha karmaşık"

Bugün, basının yeni bir dönemle karşı karşıya olduğunu söyleyen Üstel, teknolojinin gelişmesiyle birlikte, bilgi ve haber akışının hızlandığını, medya ortamının daha da karmaşık hale geldiğini ifade etti.

Bu yeni ortamda, basının etik değerlere bağlı kalarak, doğru ve tarafsız habercilik ilkelerini gözetmesinin daha da önem kazandığını dile getiren Başbakan Üstel, şunları söyledi:

“Basın mensuplarımızın bireysel hakları gözetmesi, sorumluluk bilinciyle, çalışmalarını sürdürmesi, kamuoyunu evrensel değerler ışığında bilgilendirmesi, bizler için büyük önem taşımaktadır.

Hükümet olarak, basın mensuplarımızın karşılaştıkları her türlü zorluğu aşmada yanlarında olduğumuzu yinelemek istiyorum.

Bu vesileyle, tüm basın mensuplarımızın 11 Temmuz Basın Günü'nü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim.”

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