Ataoğlu, turizmde bu yılki hedefi açıkladı: 2 milyon üzerinde turist

"2019’un turist sayısına 2022’de ulaştık. Ama 2023’teki esas hedefimiz, 2019 ve 2022’den daha da fazla turistin ülkeye gelmesi"

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2023’te ülkeye gelecek turist sayısının 2 milyonun üzerinde olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Ataoğlu, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 salgınından 3 yıl sonra yeniden ITB Fuarı’nda yüz yüze katılım sağladıklarını anlatan Ataoğlu, burada KKTC’nin tarihi zenginliğini, doğal güzelliklerini ve alternatif birçok turizm modelinin var olduğunu göstermek istediklerini belirtti.

KKTC’de turizm alanında Kovid-19 dönemini olumlu bir şekilde atlattıklarını ifade eden Ataoğlu, 2019’un turist sayısına 2022’de ulaştıklarını söyledi.

Ataoğlu, "Ama 2023’teki esas hedefimiz, eğer yine bir aksilik yaşanmazsa ve her şey istediğimiz gibi devam ederse 2019 ve 2022’den daha da fazla turistin ülkeye gelmesi ve 2 milyonun üzerine çıkmaktır.“ dedi.

- Alternatif turizm modellerini zenginleştirme çalışması

Ataoğlu, KKTC’deki otellerin dünyadaki mevcut otellerle yarışabildiğini ve ülkede alternatif turizm modellerini zenginleştirmeyi hedeflediklerini aktardı.

KKTC’de otellerin çok lüks olduğunu vurgulayan Ataoğlu, “Dünyayla yarışır durumda olduğumuzdan her zaman övünerek bahsediyoruz. Bunu daha da artırmak için çalışmalarımıza başladık. Alternatif turizm modellerini zenginleştirmek için yine çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.

Ataoğlu, birkaç ay içinde yeni havalimanının açılmasıyla da turist sayısını artırmayı hedeflediklerini dile getirerek, son günlerde Türkiye’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Almanya, Rusya, İngiltere ve Türkiye’nin değişik kanallarında KKTC’yi tanıtıcı reklam çalışması yapıldığını, bundan ciddi geri dönüşler aldıklarını anlattı.

Çok sayıda Alman turistin KKTC’ye geldiğini vurgulayan Ataoğlu, “Her zaman söylediğimiz şu; anlatmakla değil, yaşamakla KKTC’yi görebilir, tanıyabilirsiniz. Dolayısıyla biz anlattık ama en sonunda yaşattık, yaşattıktan sonra artık artarak da devam etmeye başlayan bir sektör turizm sektörü.” ifadelerini kullandı.

- KKTC'de turizm sürdürülebilir boyutta

Bakan Ataoğlu, turizm alanında iddialı olduklarını, bunun için yapılması gereken neyse yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni havalimanı mı? Evet, yapıyoruz, bitmek üzere. Yeni alternatif turizm modelleri mi? Evet, onlar da önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Alternatif turizm modelleri derken, bir taraftan otellerin, bir taraftan sağlık turizminin, bir taraftan golf sahalarının, spor turizminin, futbol sahalarının (olduğu), dinamik sektörün gelebileceği, buna benzer birçok olayın altyapısını şimdiden yapıp, ondan sonra bu altyapı (çalışmaları) sonrasında ülkemize bunları (turistleri) getirmektir niyetimiz. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok da verimli geçiyor."

Turist olarak KKTC’ye gelenlerin konut almaya başladığına işaret eden Ataoğlu, “Şimdi turizm bizde sürdürülebilir boyuttadır. Çünkü bütün olumsuzluklardan, dünyanın ve bazı ülkelerin yaşamış olduğu olumsuzluklardan çok az etkilenen bir Kuzey Kıbrıs. Eğer hal böyle ise ve güvenli bir ülke ise her haliyle güvenli bir ülke ise o zaman herkesin KKTC’ye gelmesi gerekir. Bu da zaten oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Ataoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ülkemizde biz bu turistleri zaman aşımında getirmeye başladıktan sonra 1 haftalık konaklamayı 2 haftaya çıkardığımızda bu, ardından farklı şeyleri doğurdu. Neyi doğurdu. Oraya gelen turistlerin artık orada konut sahibi olmasını doğurdu. Birçok yabancı turist ülkeye geldiğinde konut almaya başladılar. Konut alması da elbette önemli. Çünkü artık onlar orada kalıcı turist oluyor. Siz bir konut aldığınızda sizin konutun orada boş olduğu zaman siz o konutunuzu tanıdıklarınıza, eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza kiralıyorsunuz. Dolayısıyla sizin o konutunuz da turizm sektörünün içine girmiş oluyor. Bunlar da ağırlıklı durumda şu anda.”