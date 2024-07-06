“Artık yüzümüze bakacak yüzünüz kalmadı”

KTOEÖS vurguladı: “Ülkemizi insanca yaşanacak bir yer olmaktan çıkaran, göçe zorlayan emir eri kuklalar artık yüzümüze bakacak yüzünüz kalmamıştır”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ülkeyi “bataklığa çevirdikleri ve ahlaki çöküntü içine soktukları" gerekçesiyle yetkilileri eleştirdi, direnmeye devam edeceklerini bildirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem’in açıklaması şöyle:

1. Öğretmenlerimiz, doktorlarımız, eczacılarımız kelepçeli olarak mahkeme koridorlarında basın önüne çıkarılıp itibar suikastına maruz bırakılırken başbakanın ‘yakını’ UBP Girne kadın kolları başkanını sahte diploma konusuyla ilgili gizli gizli, sessiz sedasız mahkemeye çıkarıp teminata bağlanmasını sağlayanlar,

2. Okul binalarımız dökülürken, hala daha güçlendirme, yeni bina yapma yerine büyük kısmı ihalesiz konteynerlarda eğitimi bu halka reva görenler,

3. Okul binalarımız dökülürken, eğitime, okullara bütçe ayırmayıp, yatırım yapmayan, velileri finansör yerine koyarken, külliye yapmak için yeşil alanı çöle dönüştüren, milyonlar harcayan, sırf bunun girişi, alt geçidi için günlerce yolları kapatıp trafiği felç edenler,

4. Üniversitelere ön izin verilmesinde usulsüzlük yapanlar, sahte diploma konusuyla ilgili doğrudan sorumluluğu olup hala daha koltuğunda oturanlar,

5. Ek bütünleme, sorumlulukla sınıf geçirme, kolejlerin taban puanlarını düşürerek haksızlık yaratma, kitap içeriklerinin Türkiye Talim Terbiyesi tarafından komisyonlarımızdan izinsiz değiştirilmesini, orda basılıp buraya getirilmesine ortak olanlar,

6. Tarikat yurtlarının yasal olmadığı halde açılmasına göz yumanlar, eğitimin bilimi dışlayan eleştirel düşünceyi ortadan kaldıran bir şekle dönüştürülmesine göz yumanlar,

7. ‘Tam gün’ deyip halkı kandıran, öğrencilerin aç kalmasını, güvende olmamasını yok sayan, şiddetin, zorbalığın artmasını umursamayan, kadroları eksik bırakıp eğitimin niteliği gaylesi taşımayan, tek derdi hedeflediği eğitimde dönüşümle toplum mühendisliği çalışmalarının önündeki engel olarak gördüğü öğretmene ve sendikalarına saldırmak, özgürlüklerini elinden almak, sendikaları bitirmek olanlar,

8. Sermayeden elektrik borcunu tahsil etmeyen, elektrik maliyetini halkın sırtına yükleyen, elektrik üretimine yatırım yapmayıp özelleştirmeyi teşvik edenler, ihalesiz yakıt alımıyla sermayeye rant sağlayanlar,

9. Halka ait kurumları, ülkeye ait dağları, kıyıları sermayeye peşkeş çekenler, yağma talanına ortak olanlar,

10. Teşvikler, muafiyetler, torpillerle küçük bir kesimin zenginleşmesini, HP hesaplamasında dahi sahtekarlık yaparak halkın fakirleşmesini, alım gücünün gerilemesini, açlık sınırı altında yaşamasını reva görenler,

11. Ülkemizi sorma gir hanına dönüştürüp altyapı ve doğal kaynakların yetersiz hale gelmesine, yasadışı işlerin, kriminal suçların artmasına neden olanlar, göz yumanlar,

Kısacası, ülkemizi insanca yaşanacak bir yer olmaktan çıkaran, göçe zorlayan emir eri kuklalar artık yüzümüze bakacak yüzünüz kalmamıştır.

Kurduğunuz bu kabile düzeniniz çürümüştür ve yıkılmalıdır.

Bataklığa çevirdiğiniz, ahlaki çöküntü içine soktuğunuz ülkemizde size karşı da, biz Kıbrıslı Türklerin kimliğini, dilini, dinini, iradesini elinden alarak yok etme planı yapanlara karşı da biliniz ki direnmeye devam edeceğiz.”

