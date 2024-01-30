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Arıklı, Metehan sınır kapısında yürütülen genişletme çalışmalarını inceledi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Metehan geçiş noktasını genişletme çalışmalarını yerinde inceledi.

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Arıklı, Metehan sınır kapısında yürütülen genişletme çalışmalarını inceledi
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Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Arıklı, konuyu takip eden Başbakana Ünal Üstel ve ve projeyi üstlenen Ekonomik Örgütler Platformuna teşekkür etti.
 
Arıklı, hükümetin geçiş noktalarında oluşan sıkışıklığı rahatlatmak adına karar aldığını söyleyerek, bunun uygulamaya geçmesinden ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
 
Sınır kapılarında ciddi bir yoğunluk yaşandığını ifade eden Arıklı, “Yeni kapılara ihtiyacımız var. Bu gidiş-gelişler iki halk arasındaki güveni artıracak, iyi komşuluk ilişkilerini geliştirecektir. Özellikle Metehan Kapısında uzun zamandır süregelen izdihamı önlemek için Sayın Başbakan ciddi girişimlerde bulundu. Ekonomik Örgütler Platformu finansmanı sağladı. Yüklenici firma pazar günü itibari ile çalışmalara başladı. Çalışmalar kısa bir süre içerisinde bitirecek. Bizim tarafta modern bir giriş kapısına kavuşacağız. Güney komşumuzda aynı şekilde düzenlemeler yaparsa Metehan'daki izdihamı ortadan kaldırırız” dedi.
 
Bakan Arıklı, çalışmalar hakkında bilgilendirilecek olan Başbakan Üstel’in de kısa bir süre sonra Metehan sınır kapısında incelemelerde bulunacağını belirterek projenin ülkeye hayırlı olmasını diledi.
 
 
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