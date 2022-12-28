Alkollü sürücü inşaata daldı

Lefkoşa’da aşırı alkollü şekilde direksiyon başına geçen 42 yaşındaki Hüseyin Ekinci, direksiyon hakimiyetini kaybetti, yoldan çıkarak Maliye Bakanlığı karşısındaki inşaata girdi

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazası, ucuz atlatıldı.

42 yaşındaki Hüseyin Ekinci, saat 22.30 sıralarında Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde, 185 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LC 263 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Maliye Bakanlığı karşısındaki Express Döviz isimli iş yeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarptı.

Ekinci, çarpmanın etkisiyle yolun sağından yoldan çıkıp, bir inşaat alanını çevreleyen güvenlik panosuna ve inşaat alanı içerisindeki elektrik direğinin destek teline ve elektrik panosuna çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Araç sürücüsü Hüseyin Ekinci tutuklandı.

