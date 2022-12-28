Yüksel Çelebi’ye silahlı saldırı

Dikmen Belediyesi personeli Serkan Ergün, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile aralarında çıkan tartışma sonrası aracından aldığı av tüfeğini yere doğrultarak bir el ateş açtı. Olayda yaralanma olmazken, Ergün tutuklandı

Dikmen’de dün sabah bir Dikmen Belediyesi personeli tarafından Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi’ye silahlı saldırıda bulunuldu. Olayda yaralanma olmadı.

Olay dün sabah 08.45 sıralarında, Belediyeye ait şantiye alanı içerisinde meydana geldi.

45 yaşındaki Serkan Ergün adlı Dikmen Belediyesi personeli, Belediye Başkanı Yüksel Çelebi ile aralarında çıkan tartışma sonrası aracından aldığı av tüfeğini yere doğrultarak bir el ateş açtı.

Olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Polis, Serkan Ergün’ü tutukladı.

Personelin silahlı saldırısında Başkan Çelebi, başka belediye çalışanları tarafından olay yerinden kaçırılarak kurtarıldı, Çelebi’nin bu sırada ayak bileğini burkarak yaralandığı öğrenildi.

Çelebi’ye gerçekleştirilen silahlı saldırıda Çelebi’yi korumak isteyen bir başka çalışan yaralandı. Çelebi’yi korumaya çalışırken yaralanan belediye emekçisi Hasan Altunoğlu’nun sağ ayağı alçıya alındı.

Öte yandan Belediye çalışanı tarafından silahlı saldırıya uğrayan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi kontrol için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne gittiği kaydedildi. Çelebi ve Altunoğlu’nu ziyarete birçok belediye çalışanı geldi.

Akıllara durgunluk veren olayın Yüksel Çelebi’nin Serkan Ergün’e ‘kurallara uyup çalışmalısın, kuralları ihlal ediyorsun’ uyarısından çıktığı ifade edildi.

Silahlı saldırıda bulunan belediye çalışanı ise, yine diğer işçiler tarafından ikna edilerek etkisiz hale getirildi, akabinde Polis tarafından tutuklandı.

Dikmen Belediyesi Basın Sorumlusu, Umut Caner’den edinilen bilgide, olay sırasında çıkan arbede ve kaçış sırasında yaralanan başkan ve bir personelin de durumunun iyi olduğu, sadece kontrol amaçlı hastaneye götürüldükleri öğrenildi.

“KİM BENİ TEHDİT EDEN’ DİYE BAĞIRARAK BAGAJDAN AV TÜFEĞİNİ ÇIKARDI”

Olayın gördü tanıklarından Canar, personel ile toplantı için gittikleri garajlarda saldırının meydana geldiğini anlattı.

Saldırıda bulunan personelin normal şartlarda işe düzensiz gitme, işten kaçma, başkan aleyhine çeşitli internet sitelerinde video paylaşımlarında bulunma gibi yasa dışı hareketleri olduğunu anlatan Canar, Başkanın toplantıda bahsi geçen personele yönelik, ‘böyle devam edersen işten atılacaksın’ uyarısında bulunduğunu belirtti.

Canar, yaşananları şöyle anlattı:

“Böyle devam edersen işten atılacaksın uyarısının üzerine bu personel garaj giriş kapısında oturduğumuz sırada arabasıyla geldi. ‘Kim beni tehdit eden’ diye bağırarak bagajdan av tüfeğini çıkardı, kurdu, yere doğru bir el ateş etti. Bu ateş, bir personeli teğet geçti, ikinci kez silahı kurdu, başkanı içeri aldık, farklı personellerle tarlalardan kaçmaya çalıştı. Biz de bu personeli etkisiz hale getirdik. İkna etmeye çalıştık. Başkanın ve bir personelin ayak bileğinde incinme oldu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldılar. Ayak bileği şişen personeli, ambulans aldı. Olay yeri inceleme ekipleri garajlara gitti. Personel tutuklandı, polis ekibi ve çevik birlik de geldi.”

