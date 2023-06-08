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Alkollü sürücü direğe çarptı

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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda alkollü araç sürücüsü yoldan çıktı ve refüjdeki trafik levhası ile aydınlatma direğine çarptı

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Alkollü sürücü direğe çarptı
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Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde dün sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmadı.
Kaza Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde saat 02:30 sıralarında meydana geldi.
52 yaşındaki alkollü sürücü Yusuf Can, yönetimindeki KR 505 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Ağıllar Çemberine geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerine çıkıp ve refüj içerisindeki trafik levhası ile aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
 
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