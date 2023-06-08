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İmam böyle yaparsa!

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Gazimağusa’daki Harika Camii imamının, bir ay içinde 16 kez camiye girdiği ve şalteri kapatıp elektriği kestikten sonra, mangal maşasıyla camideki bağış kutusundaki paraları çaldığı ortaya çıktı

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İmam böyle yaparsa!
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Gazimağusa’da Harika Camii’nde görev yapan H.A. isimli imam, camiideki bağış kutusundan para sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandı.
H.A., dün sabah mahkemeye çıkartılarak aleyhine tahkikat maksatlı 2 gün tutukluluk emri temin edildi.
Mahkemede meseleyle ilgili olguları, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görev yapan Löğmen Yücetürk aktardı.
Löğmen Yücetürk, zanlının, 5 Mayıs ile 2 Haziran 2023 tarihleri arasında, görevli bulunduğu Harika Cami’nin asma kilidini tasarrufundaki anahtarla, toplam 16 kez açıp camiye girdiğini, şalteri kapatıp elektriği kestikten sonra, mangal maşasıyla kutudaki paraları sirkat ettiğini söyledi.
Yücetürk, incelenmesi gereken 6 günlük kamera kaydı bulunduğunu sözlerine ekledi ve mahkemeden zanlı aleyhine tutukluluk emri istedi.
Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, bu olayı gerçekleştiren zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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