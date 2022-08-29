“Alkollü iki BM askeri Glapsides'te olay çıkardı”

Mağusa’daki Glapsides Plajına giden alkollü iki BM Barış Gücü askerinin plajda taşkınlık çıkardığı, kiraladıkları jet-skiler ile deniz içerisinde kaza yaptığı ve araçları hurdaya çevirdiği belirtildi





Mağusa Glapsides Plajında Su Sporları işletmeciliği yapan Nihat Akay, iki BM Barış Gücü askerinin plajda taşkınlık çıkardığını, iddia etti.

Nihat Akay, iki BM askerinin kiraladıkları jet-skiler ile deniz içerisinde kaza yaptığını ve araçlarını hurdaya çevirdiğini belirtti, söz konusu şahısların alkollü olduğunu öne süren Akay, olay çıkararak plajı terk ettiklerini ve zararı karşılamayacaklarını ifade etti.

Akay şunları anlattı.

“Geçtiğimiz Cuma günü saat 14.00 sıralarında iki BM Barış Gücü askeri bizlerden iki adet jet-ski kiraladı. Yaptığımız tüm uyarılara rağmen deniz içerisinde tehlikeli sürüş yaptılar ve iki kez kaza yapıp, jet-skileri batırdılar. Kazanın ardından hem söz konusu iki kişiyi hem de jet-skileri deniz içerisinden çıkardık. Kendilerinden zararı karşılamalarını istedik, bundan dolayı da kimlik bilgilerini istedik. İkisinin de alkollü olduğunu o anda anladık. Olay yerine polise bilgi verdik. Bize hiçbir şekilde kendilerine dokunamayacağımızı söyleyerek araçlarına binip kaçtılar. Kaçarken de benim park yerinde duran aracıma da çarpıp gittiler. Biz olayı BM Barış Gücü kampına şikâyet ettik. Söz konusu kişiler aynı gün saat 15.30 civarlarında Akyar sınır kapısından Kuzey Kıbrıs’tan çıkış yaptı. 13 bin Euro’luk maddi hasarımız ve iş kaybımız var. Bu kişilerin yargılanmalarını istiyorum.”

BM BARIŞ GÜCÜ: "BARIŞ GÜCÜ MENSUPLARININ KENDİ DAVRANIŞLARINDAN SORUMLUDUR"

Öte yandan BM Barış Gücü açıklama yaparak, Barış Gücü mensuplarının kendi davranışlarından sorumlu olduğunu söyledi.

Açıklama şöyle:

"Bu olay soruşturma aşamasındadır. Tüm #BM barış gücü mensupları her zaman en yüksek davranış standardına uygun hareket etmelidir. Herhangi bir sonuca varmadan önce soruşturmanın tamamlanması gereklidir. Tüm barış gücü mensupları kendi davranışlarından sorumludur."



