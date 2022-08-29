Kaza yapan araçta uyuşturucu

Ozanköy’de kayıtsız aracıyla kaza yapan 29 yaşındaki Percy Chımezıe Opara'nın aracında bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

Ozanköy’de önceki gece Ozanköy Pekmez Festivalinin giriş kısmında, kayıtsız Smart model TR 180 plakalı aracıyla kaza yapan 29 yaşındaki Percy Chımezıe Opara'nın aracında yapılan aramada; yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Percy Chımezıe Opara tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mert Gültuna olayla ilgili bulguları aktardı.

Gültuna 27 Ağustos 2022 tarihinde saat 23.30 raddelerinde Ozanköy’de, Ozanköy Pekmez Festivalinin güney tarafındaki giriş kısmında, kayıtsız Smart model TR 180 plakalı aracıyla kaza yapan zanlı Percy Chımezıe Opara'nın aracında yapılan kontrolde şoför koltuğu tarafındaki pas pas üzerinde yaklaşık 1 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare alındığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü yakalandığını ve yapmış olduğu sözlü beyanda söz konusu maddeyi 2022 yılı içerisinde 2000 TL karşılığında 2 gram olarak satın aldığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Mert Gültuna mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu alınması gereken ifadeler ve aranmakta olan bir şahıs olduğunu ayrıca emare olarak alınan uyustrucu maddenin analize gönderileceğini belirterek ilk etapta zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Y.Bilgeç zanlının soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.



