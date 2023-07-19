Alayköy/Gönyeli Belediyesi'nden önemli adım

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Alayköy/Gönyeli Belediyesi arasında protokol imzalandı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile Alayköy/Gönyeli Belediyesi arasında toplum sağlığı ve rehabilitasyon imkanlarının geliştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Protokole, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu ile Alayköy/Gönyeli Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu imza koydu.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Teyfide Tecel Hatipoğlu, işbirliği protokolünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan her türlü bağımlılıkları önleme ve rehabilitasyon imkanlarının geliştirilmesi. Her nevi bağımlılığı önleme ve bilinçlendirme amaçlı hayata geçirilmiş olan Mahalle Anneleri (MANNE) projesini daha da güçlendirip yaygınlaştırma amacıyla imzalandığını kaydetti.

Hatipoğlu, ortak bilimsel araştırma projelerinin hayata geçirilmesi, uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddelerin zararları, kumar ve sanal bağımlılıklar konusunda toplumsal bilinci arttırma ve söz konusu alanda toplum sağlığına faydalı olacağı umut edilen karşılıklı çalışmaları teşvik etmek amacıyla Alayköy/Gönyeli Belediyesi ve Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu arasında mutabakata varılıp işbirliği protokolü imzalandığını kaydetti.



Amcaoğlu



Alayköy/Gönyeli Belediyesi Başkanı Amcaoğlu da, bağımlılıkla mücadelenin önemine işaret ederek, bağımlılıkla mücadele konusunda Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak bir adım atmak adına Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile işbirliği protokolü imzalandığını kaydetti.

Komisyonla işbirliği içinde bağımlılıklar konusunda mücadelede el ele vermeye, daha kurumsal, daha programlı, daha sistematik bir şekilde mücadele edileceğine dikkat çeken Amcaoğlu, ilerleyen dönemlerde, çok etkili olacağı düşünülen MANNE (Mahalle Anneleri) projesinin bölgede uygulanması konusunda gerekli adımların atılarak, projeyle ilgili bir birim oluşturulacağını söyledi.

Protokol kapsamında, Alayköy/Gönyeli Belediyesi ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu işbirliğiyle toplumsal, kültürel ve bilimsel ortaklık olanakları yaratılarak, uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler ile diğer tüm bağımlılıklardan korunma, bunların zararları konusunda toplumsal bilinci artırmaya yönelik projeler hazırlanacak

Ortak birçok proje ve eğitim faaliyetleri kapsamında yapılacak çalışmaların yanı sıra başvuru yapan danışanların kişisel bağımlılık sorunlarıyla ilgili Gönyeli Alayköy Belediyesi sorumluluğu altında bağımlılık danışma merkezi kurulması öngörülüyor.

Alayköy/Gönyeli Belediyesi çatısı altında kurulacak “Bağımlılık Danışma Merkezi” bünyesinde görevlendirilecek personel, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu eğitimcileri tarafından eğitilecek.

