Miracle Değirmenlik sahaya indi

Çok kaliteli ve deneyimli oyuncu grubu ile birinci ligde zorlu sürece hazırlanacaklarını ifade eden Özgü Bayraktar, çok çalışarak hakettikleri süper lige döneceklerini belirtti

AKSA Birinci ligde şampiyonluk parolası ile yola çıkan Miracle Değirmenlik, resmi sezon açılışını dün Sadık Cemil Stadyumunda gerçekleştirdi. Akademi oyuncularının da katıldığını sezon açılışında Teknik Direktör Özgü Bayraktar ve Mircale Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan açılış öncesi konuşma yaptı.Miracle Değirmenlik Teknik Direktörü Özgü Bayraktar açılış öncesi yaptığı konuşmada iyi ve tecrübeli bir kadro ile yola çıkacaklarını hedeflerinin elbette süper lig olduğunu söyledi. Çok kaliteli ve deneyimli oyuncu grubu ile birinci ligde zorlu sürece hazırlanacaklarını ifade eden Özgü Bayraktar, çok çalışarak hakettikleri süper lige döneceklerini belirtti. Sezon öncesi çalışmaları kapsamıdna 1 yurtiçi 1’de yurt dışı kampı gerçekleştireceklerini ifade eden Bayraktar, tüm planlamalrının hazır olduğunu szözlerine ekledi.Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan ise sezon açılışı öncesinde yaptığı konuşmada yeni sezonun tüm futbol kesimine hayırlı olmasını diledi. Miracle Değirmenlik olarak süper lig parolası ile yola çıktıklarını ifade eden Törehan, takımının bu ligde iyi ve kaliteli sonuçlar alarak süper lige döneceğine inandığını ifade etti. Çok kaliteli bir teknik ekip ve tecrübeli oyuncu grubu ile yola çıktıklarını aktaran Törehan Miracle Değirmenlk takımının yeni sezonda kaliteli futbolu ile adından söz ettireceğini sözlerine ekledi.