Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu yine polislik oldu.
Senarroğlu hakkında polislere hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi.
Lefkoşa’da trafik polisleri tarafından durdurulan bir araçta yolcu olarak bulunan Sennaroğlu, polisin araç sürücüsünü “siyah cam ve sürüş ehliyetini yanında bulundurmama” suçlarından rapor etmek istemesi üzerine polislere küfretti.
Sennaroğlu’nun görevli iki polise ‘Yerse Lefkoşa Belediye Başkanını rapor et. Ödeyeni s… garagöz. Sen hesabını verecen seninle görüşeceyik’ dediği öğrenildi.
Sennaroğlu hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.