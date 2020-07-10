Basketbol Federasyonu genel kurulunun tarihi ve yeri açıklandı

KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütcü’nün yaptığı açıklama ile 25 Temmuz’da olağanüstü seçimli genel kurulu çağrısında bulundu

KKTC Basketbol Federasyonu (KKTCBF), KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Ahmet Sütcü’nün yaptığı açıklama ile olağanüstü seçimli genel kurulu çağrısında bulundu.

KKTC Basketbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu aşağıda belirtilen gündem ile 25 Temmuz 2020 tarihinde (Cumartesi günü) saat 14:00’da Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Lokalinde toplanacak. Seçime başkan adayı olarak katılacak olan kişilerin, seçim tarihinden en geç 5 gün öncesine kadar adaylık başvurularını yapması gerekmektedir.

Adaylık başvuruları için mesai saatleri içerisinde Federasyona ulaşılmalıdır. Federasyon iletişim numarası ise: +90 542 852 29 05 olarak verildi.

Genel kurulun gündemi şöyle:

Açılış ve Divanın oluşturulması

2019-2020 sezonu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi

2019-2020 sezonu Mali Raporun okunması ve görüşülmesi

Yeni Dönem Başkan ve Yönetim Kurulunun Seçimi

Dilek ve Temenniler

Kapanış