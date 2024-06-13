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“Adalet yerine gelene kadar davanın takipçisi olacağız”

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Başbakan Üstel,“Oteli inşa edenlerin gerekli cezayı almaları için adalet yerine gelene kadar davanın takipçisi olacağız.” dedi

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“Adalet yerine gelene kadar davanın takipçisi olacağız”
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Başbakan Ünal Üstel, İsias Otel davasının Kıbrıs Türk halkı için ortak bir hukuk mücadelesine ve davaya dönüştüğünü söyledi.
“İsias davasıyla ilgili yargılanma sürecinde ailelerimizin yanındayız” diyen Başbakan Üstel, yasalar çerçevesinde verilebilecek en yüksek ve caydırıcı cezaların uygulanması için ısrarla davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.
İsias Otel duruşması için Adıyaman'da bulunan Başbakan Üstel, mahkeme öncesi basına açıklama yaptı. 
Hükümet, muhalefet, parti başkanları, vekiller, aileler, tüm KKTC’yi temsil eden bireyler olarak Adıyaman’da olduklarını söyleyen Başbakan Üstel, şunları kaydetti:
“Adıyaman’da adalet arıyoruz. Çünkü bizim acımız büyüktür ve dinmeyecektir. Oteli inşa edenlerin gerekli cezayı almaları için adalet yerine gelene kadar davanın takipçisi olacağız.” 
 
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