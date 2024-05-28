Acılı Ailenin Adalet Haykırışı

Mardinli 22 yaşındaki Cihan Yüksel, mart ayında Girne'de kaldırımda yürürken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirmişti, hayalleri makas atan aracın altında kalmıştı. Kırsal bir bölgeden hemşire olması için gönderdikleri kızlarını, tabut içinde geri alan ailenin Kıbrıs'tan tek beklentisi var şimdi: "Adalet "

Girne'de 23 Mart günü iftar yemeği için yola çıkmıştı üç arkadaş: Cihan Yüksel, Büşra Yavuz ve Begüm Döşkaya.Kaldırımda neşe içinde yürüdükleri bir anda, dünya başlarına yıkıldı. Makas atarak yolda ilerleyen bir otomobilin çarpması sonucu Cihan ve Büşra yaşamını yitirdi, Begüm yaralandı.Bu felaket, ne bir ilkti ne de son olacak. Trafik ihlalleri ve ölümler, ülkenin kanayan yarası olmaya devam ediyor.Bir bu kadar daha can acıtan konu ise trafik suçları için öngörülen cezalar. Ölümlü kazalarda ceza üst sınırı 7 yıl. Ancak mahkumiyet süresi ise çok daha kısa...Hemşire olacaktı üç genç. İkisi bu hayattan koparıldı.Acılı aileler ise mevcut yasalar karşısında ikinci kez yıkılmış halde.Kendi çocukları için cezaların üst sınırından verilmesini bekliyor ancak asıl beklentileri cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi ve benzer acıların yaşanmaması...Girne Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, 2'nci sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Cihan Yüksel, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Demirkapı köyünde doğdu.İlk ve orta öğrenimini doğduğu topraklarda tamamladı.7 çocuklu Yüksel ailesinin 4 kızından biri ve 4'üncü çocuğuydu.Kıbrıs'a ilk kazandığı sene maddi imkansızlıklar nedeniyle ailesi gönderememişti. Aile, ikinci kez Kıbrıs'ı kazanınca tüm şartlarını zorlayarak Cihan'ı okula kaydettirdi.Yüksel ailesi Cihan'ın vefatından tam bir yıl önce de babasını toprağa verdi.Bir yıl arayla gelen iki ölüm, onları derinden sarstı.Kırsal bir bölgeden hemşire olması için gönderdikleri kızlarını, tabut içinde geri alan ailenin Kıbrıs'tan tek beklentisi var şimdi: AdaletAnne Mülkiye Yüksel, amca Musa Yüksel ve kuzen İsmail Yüksel acılı. Böylesi bir sona anlam veremiyorlar. Hepsi birden yetkililere "adalet çağrısı yapıyorlar.bulunduğu acı gerçeğini de ortaya çıkardı.