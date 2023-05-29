Acil kan aranıyor

Gazimağusa Devlet Hastanesinde yatmakta olan Emine Koran için ARH+ kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Kan vermek isteyen vatandaşlarımız Gazimağusa Devlet Hastenesinde kan verebilirler.
İletişim No: 0533 833 82 99
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.