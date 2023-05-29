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Acil kan aranıyor

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Acil kan aranıyor
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Gazimağusa Devlet Hastanesinde yatmakta olan Emine Koran için ARH+ kana ihtiyaç duyulmaktadır.
Kan vermek isteyen vatandaşlarımız Gazimağusa Devlet Hastenesinde kan verebilirler.
İletişim No: 0533 833 82 99
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