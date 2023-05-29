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Doğa ve lüksün buluşma noktası: Natulux

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Doğa ve lüksün buluşma noktası: Natulux
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Kıbrıs'ın önde gelen inşaat şirketi Döveç Group, dağların ve denizin buluştuğu Kıbrıs'ın en güzel bölgelerinden birinde, Tatlısu, Küçük Erenköy’de hayata geçireceği yeni projesi Natulux'u 27 Mayıs Cumartesi düzenlenen özel bir lansman etkinliğiyle duyurdu.

Projenin hemen yanı başında bulunan Eagle’s Nest’te gerçekleşen etkinliğe, Kıbrıs ve dünyanın dört bir yanından gelen saygın misafirler, bakanlar ve belediye başkanları katıldı. Lansman etkinliği, muhteşem gün batımı manzaraları eşliğinde başladı ve Döveç Group Yönetim Kurulu Başkanı Burçin Döveç'in proje hakkındaki konuşmasıyla devam etti.
 
Döveç, yeni projeyi "doğa ve lüksün buluştuğu bir yaşam alanı" olarak tanımladı. Natulux, modern ve lüks yaşamın en üst düzey standartlarını sunmayı hedefliyor. Proje, denizle ve muhteşem gün batımı manzarasıyla mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak bir lokasyonda yer alıyor.

Döveç konuşmasında, "Natulux'ta gün batımındaki muhteşem atmosfere, denizin kristal mavisi eşlik ediyor olacak." ifadelerini kullanarak projenin büyüleyici doğal güzelliklerini vurguladı. Döveç Group Natulux projesinde, yüksek kaliteli yapılar, yenilikçi konsept ve mimari tasarım, satış sonrası hizmetler ve etkili işletim sistemi gibi özelliklerle sektörde fark yaratmayı hedefliyorlar.

Natulux, Döveç Group'un güçlü ve sürekli gelişen portföyünün en yeni ve heyecan verici örneği. Döveç, yıllar süren emek ve detaylara gösterilen titiz dikkatin sonucunda ortaya çıkan Natulux'un, grup olarak kendilerine ve yatırımcılara daha iyi hizmet etme fırsatı sağladığını belirtti.
 
Etkinlik, Natulux projesinin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Döveç'in, proje hakkındaki detaylı video sunumunun izlenmesiyle sona erdi.
 

Etiketler; #Döveç Group #Natulux
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