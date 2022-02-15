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Acil Kan Aranıyor

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Acil Kan Aranıyor
Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde yatmakta olan Ceşen Luricinalı için acilen 4 ünite 0 RH +  kana ihtiyaç vardır. Kan verebilecek olanların Lefkoşa Kan Bankasına müracaatları rica olunur. 

İletişim: Özge Luricinalı 
               0533 849 98 09 

 
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