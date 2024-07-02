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ABD'nin iki uçak gemisi, Doğu Akdeniz’e geliyor

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ABD'nin iki uçak gemisi, Doğu Akdeniz’e doğru geliyor, 1 denizaltısı ise Limasol limanı açıklarında bulunuyor

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ABD'nin iki uçak gemisi, Doğu Akdeniz’e geliyor
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Akdeniz’de son günlerde yaşanan gelişmelerin ardından ABD’nin uçak gemileri Akdeniz’e doğru seyrediyor.
ABD’nin USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisini Doğu Akdeniz'e gönderileceği yönündeki söylentiler, online gemi takip sistemlerinden doğrulandı.
Eisenhower’ın şu anda İspanya açıklarında, Cebelitarık Boğazı’ndan geçtiği öğrenildi.
Öte yandan, ABD Donanması’nda 6. Filo’ya bağlı olarak görev yapan sancak ve komuta gemisi USS Mount Whitney’in de Akdeniz’de olduğu dikkat çekti. Mount Whitney’in şu anda İtalya açıklarında sabit olduğu anlaşıldı.
Nükleer tahrikli Amerikan denizaltısı USS Georgia’nın ise Limasol Limanı'nda olduğu Rum basınına yansıdı. USS Georgia denizaltısının, yüzeye çıktığı ve ikmal amacıyla Limasol Limanı yakınında demirlediği öğrenildi.
 
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