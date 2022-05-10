660 engelli iş bekliyor

Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 660 engellinin iş beklediğine dikkat çekti ve ekledi: “Ulaşım, dolaşım ve erişimde KKTC olarak topyekûn sınıfta kaldığımızı görmekteyiz”

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 660 engellinin iş beklediğini belirterek, Özel Eğitim Yasası’nın çıkarılmadığını, ulaşım, dolaşım ve erişimde sorunlar yaşandığını kaydetti.

Yücetürk, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, engellilerin sorunlarına dikkat çekti.

Derviş Yücetürk, 2006 yılından beri kamuda tek bir engellinin istihdam edilmediğini belirtti.

Federasyonla ilgili bilgi veren Yücetürk, “13 Mayıs 1985 yılında kurulan Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu ile iş ve güç birliği yapan Kıbrıs Türk Görmezler Derneği, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Engelli Aileleri Dayanışma Derneği, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği ve Umut Otizm Dernekleri’nin engelli hareketleri de 37. yılını doldurmuştur.” ifadelerini kullandı.

KKTC’de yaşayan 6 bin civarında engellinin topluma kazandırılmaları çalıştıklarını söyleyen Yücetürk, Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Yasası ile bugüne kadar kamu ve özel sektörde toplamda 800 engelliye istihdam, beş binin üzerinde engelliye nakdi yardım alma olanağı sağladıklarını belirtti.

“İnsanca yaşam kavgamızda halen daha çok gerilerde olduğumuzu, Avrupa standartlarının çok altında olduğumuzu üzülerek görmekteyiz. 660 engellimiz iş ve aş beklemektedir” ifadelerini kullanan Yücetürk, nakdi yardımların günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

“Ulaşım, dolaşım ve erişimde KKTC olarak topyekûn sınıfta kaldığımızı görmekteyiz.” diyen Yücetürk, Özel Eğitim Yasasının çıkarılmadığını belirtti.

Engellinin sağlık kurumuna girip rapor almasının zorluklarını işaret eden Yücetürk, Lefkoşa’da temeli atılan Engelsiz Yaşam Evi’nin henüz hizmete girmemesi ve 48 yataklı projenin 32 yatağa düşürülmesinden üzüntü duyduklarını kaydetti.

