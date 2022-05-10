Dolar, 15’i geçti

Başta kamunun yön belirleyici olduğu kur olmak üzere ekonomi politikalarına yönelik endişeler devam ederken, küresel faiz artışlarının riskten kaçışı tetiklemesiyle dolar/TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14.5-15 bandının üstüne çıktı.



Kur öğlen saatlerinde 15,02 seviyesini gördü.

Dolar/TL en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerini görmüştü.

Euro, 15.89’dan işlem görürken, Sterlin ise 18.69 civarında seyretti.



Başta kamunun yön belirleyici olduğu kur olmak üzere ekonomi politikalarına yönelik endişeler devam ederken, küresel faiz artışlarının riskten kaçışı tetiklemesiyle dolar /TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14.5-15 bandının üstüne çıktı.Kur öğlen saatlerinde 15,02 seviyesini gördü.Dolar/TL en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerini görmüştü.Euro, 15.89’dan işlem görürken, Sterlin ise 18.69 civarında seyretti.