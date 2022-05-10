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Dolar, 15’i geçti

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Başta kamunun yön belirleyici olduğu kur olmak üzere ekonomi politikalarına yönelik endişeler devam ederken, küresel faiz artışlarının riskten kaçışı tetiklemesiyle dolar/TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14.5-15 bandının üstüne çıktı.

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Dolar, 15’i geçti
Başta kamunun yön belirleyici olduğu kur olmak üzere ekonomi politikalarına yönelik endişeler devam ederken, küresel faiz artışlarının riskten kaçışı tetiklemesiyle dolar/TL yaklaşık iki aydır işlem gördüğü 14.5-15 bandının üstüne çıktı.
Kur öğlen saatlerinde 15,02 seviyesini gördü. 
Dolar/TL en son 20 Aralık 2021 haftasında 15 liranın üzerini görmüştü.
Euro, 15.89’dan işlem görürken, Sterlin ise 18.69 civarında seyretti.
 
 
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