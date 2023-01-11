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“55 yaşta emeklilik olmaz”

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Çalışma Bakanı Hasan Taçoy, emeklilik yaşının 55 olması söylemleriyle ilgili, “55 yaşta emeklilik zaten sağlam temeller üzerinde olmayan sistemimizi bir o kadar daha sarsacak ve bozacaktır. O yüzden 60 yaş baz alınan sistemimizi hiç bozmadan devam etmek düşüncesindeyiz” dedi

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“55 yaşta emeklilik olmaz”
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, emeklilik yaşının 55 olması söylemleriyle ilgili, “Dünya yükseltirken bizim tersine gitmemiz çok farklı şeyleri gündeme getirir” dedi. Taçoy, “55 yaşta emeklilik zaten sağlam temeller üzerinde olmayan sistemimizi bir o kadar daha sarsacak ve bozacaktır. O yüzden 60 yaş baz alınan sistemimizi hiç bozmadan devam etmek düşüncesindeyiz” dedi.
Taçoy, özel sektörde halen emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek çok sayıda kişi bulunduğuna işaret ederek, kamudan emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek kişi sayısının da oldukça yüksek olduğunu söyledi.
İşverenlere yönelik sigorta prim desteği konusunda da Taçoy, küçük esnafın yanı sıra hayvancılık ve tarımla uğraşan herkesin prim kapsamında olacağını söyledi.
Taçoy, Türkiye Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in de katılımıyla, Türkiye ile  Genel Sağlık Sigortası'nı da kapsayan bir protokol hazırlığında olduklarını söyledi. Genel Sağlık Sigortası Yasası'nın da hazır hale geldiğini ifade eden Taçoy, yaklaşık bir hafta içerisinde son haline getirilmiş olacağını kaydetti.
 
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