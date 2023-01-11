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Jasmine Court’un yıldızı düştü

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Girne'de bulunan Jasmine Court Hotel, 5 yıldızlı otel standartlarını taşımadığı gerekçesiyle 4 yıldızlı otel sınıfına düşürüldü

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Jasmine Court’un yıldızı düştü
Turizm Bakanlığı bünyesindeki Oteller Encümeni Toplantısında, Girne’deki Jasmine Court Otel’in yıldız sayısının 5’ten 4’e düşürülmesine karar verildi.
Söz konusu kararda, otel yönetiminin 17 Kasım 2022 tarihinden bu yana, 5 yıldız için tamamlaması gereken eksiklikler konusunda uyarıldığı ancak herhangi bir adım atılmadığı ifade ediliyor.
Bir dönemin gözde otellerinden olan Jasmine Court, 2014 yılı itibariyle ekonomik sorunlarla gündeme gelmeye başlamış, hatta 100’e yakın otel personeli maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle önce TC Elçiliği’ne ardından da Çalışma Bakanlığı’na yürümüştü.
Bu süreçte otelin yıldız sayısı 5’ten 3’e düşürülmüş, daha sonra yapılan restorasyon çalışmalarıyla yıldız sayısı tekrardan 5’e yükselmişti.
Otel son olarak, mülkiyet konusunda yaşanan sıkıntılarla gündeme gelmişti.
Otelin uluslararası mülkiyet anlamında yasal ve ilk sahibi olduğunu iddia eden uluslar arası banka “Bank of Scotland” Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurmuş ve 22.7 milyon Sterlin tazminat kazanmıştı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Oteller Encümeni’nin Jasmine Court kararı şöyle:
 “Girne’de bulunan K. Jasmine Court Hotel (5 yıldızlı otel-392 yatak) isimli tesiste 17 Kasım 2022 tarihinde Turizm Planlama Dairesi kontrol memurları tarafından gerçekleştirilen oteller için sınıflandırma formu uygulamasında tesisin 5 yıldızlı otel standartlarından oldukça uzaklaşmış olduğu tespit edilmişti. Tesis, 1 Aralık 2022 tarihinde Oteller Encümeni tarafından denetlenmiş ve tesiste gerçekleştirilen iyileştirme çalışmalarına rağmen tesisin 5 yıldızlı otel standartlarına henüz ulaşmadığı tespit edilmiş ve 13 Aralık 2022 tarihli toplantıda yapılan değerlendirildiğinde tesiste tespit edilen ve 5 (beş) yıldızlı otel standartlarına ulaşılması için elzem olan eksikliklerin on gün içerisinde, 26 Aralık 2022 tarihine kadar, tamamlanması gerektiğinin işletmeye bildirilmesine, 26 Aralık 2022 tarihinden sonra tesiste yapılacak olan denetimde işletmeye bildirilen eksikliklerin tamamlanmaması halinde Fasıl 138 Oteller Yasası'nın 8. maddesi uyarınca tesisin 4 (dört) yıldızlı otel olarak sıruflandınlm na karar verilmişti. Tesis 28 Aralık 2022 tarihinde Oteller Encümeni tarafından denetlenen tesiste tespit edilen 5 (beş) yıldızlı otel standartlarına ulaşılması için elzem olan eksikliklerin henüz tamamlanmadığı tespit edilmiştir. Yapılan değerlendirmede tesisin 4 yıldızlı otel olarak sınıflandırılmasına ve 2022 yılı İşletme ve Sınıflandırma Belgelerinin verilmesine karar verilmiştir.”
 
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