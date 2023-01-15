500 bin TL Lefkoşa'ya vurdu

15 Ocak 2023 Çekilişinde 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "28236" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ocak 2023 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "28236" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

30 Ocak çekilişi çıkana kadar

30 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500.000 TL olacak. Bilet fiyatı 50 TL olarak, 16 Ocak 2023 tarihinden itibaren satışa sunulacak.



500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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