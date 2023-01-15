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Fenerbahçe uzatmada 3 puanı kaptı

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı Enner Valencia'nın attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Fenerbahçeli Enner Valencia 15 maçta 15. gole ulaştı

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Fenerbahçe uzatmada 3 puanı kaptı
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu.
Sarı lacivertliler, 8. ve 90+1. dakikada Enner Valencia'nın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Gaziantep FK'nın tek golünü 55. dakikada Stelios Kitsiou kaydetti.
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 38'e çıkarıp zirve takibini sürdürdü. Galibiyet hasreti 8 maça çıkan Gaziantep FK ise 19 puandan kaldı.
Gaziantep FK'da 70. dakikada Angelo Sagal kırmızı kart gördü.
 
 
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