235 Genç Diş Hekimi Yemin Etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde mezun olan 235 genç diş hekimi, Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde yemin ederek mesleğe ilk adımlarını attı

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’den 2023-2024 akademik yılı bahar döneminde mezun olan 235 genç diş hekimi, Atatürk Kültür Kongre Merkezi’nde düzenlenen yemin töreni ile mesleğe ilk adımlarını attı.

Törenin ilk oturumunda Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkçe programdan mezun olan 181 diş hekimi yemin ederken; ikinci oturumda ise İngilizce programı başarıyla tamamlayan 54 mezun yemin etti.

Törende, bu yıl ilk kez, öğrencilerin oylarıyla seçilen akademisyenlere “Eğitim Performansı Ödülleri” de verildi.

Öğrenciler, “Eğitim Performansı Ödülleri” ile hocalarını ödüllendirdi!

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinin özverili çalışmalarını takdir etmek amacıyla verilen “Eğitim Performansı Ödülleri”nin kazananları öğrencilerin oyları ile belirlendi.

Türkçe programında; “En Etkili Eğitimci” ödülü, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Buhara’ya, “Eğitim Başarı Ödülü”ü Prof. Dr. Sevcan Kurtulmuş Yılmaz’a, “Genç Eğitimci Başarı Ödülü”ü Dr. Dt. Gizem Andaç Yanal’a, “Pratik Eğitime Üstün Katkı Ödülü” Yrd. Doç. Dr. Dilan Kırmızı’ya, “Klinik Eğitime Üstün Katkı Ödülü” ise Doç. Dr. Oğuz Buhara’ya verildi.

İngilizce programında ise; “Eğitim Başarı Ödülü” Doç. Dr. Özay Önöral’a, “Genç Eğitimci Başarı Ödülü” Yrd. Doç. Dr. Ammar Kayssoun’a, “Pratik Eğitime Üstün Katkı Ödülü” Prof. Dr. Umut Aksoy’a, “Klinik Eğitime Üstün Katkı Ödülü” Yrd. Doç. Dr. Fatma Basmacı’ya verildi. Ödül alan öğretim üyeleri ve görevlileri ödüllerini Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy’un elinden aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy’un yaptığı açılış konuşmasının ardından mezunlar, meslek yeminlerini gerçekleştirerek “diş hekimi” unvanlarını aldı.

Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy: “Her zorluğu yenerek bugünlere gelen öğrencilerimizi ve ailelerini kutlarım. Yolunuz açık olsun.”

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, bu yıl 54’ü İngilizce, 181’i Türkçe programdan olmak üzere 235 mezun vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, 2007’de kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin bugüne kadar 1908 diş hekimi mezunu verdiğini vurguladı. Prof. Dr. Ulusoy, “Bu haklı gururu bizlere yaşatan başta kurucu rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel olmak üzere tüm akademik ve idari kadromuza ve çocuklarını bize emanet eden velilere teşekkür ederiz” dedi.

Fakülte hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Mutahhar Ulusoy, “Fakültemizde 6 yıldır entegre eğitim sistemi uygulanmaktadır. Bu modelde farklı disiplinler bir araya gelerek bir konuyu belirli bir akış içinde vermektedir. Aynı zamanda öğrencilerimiz alan içi ve alan dışı birçok seçmeli derse kayıt olarak ilgi duydukları alanlarda da derinleşme fırsatı yakalmıştır” dedi.

Amaçlarının etik değerlere bağlı, sorumluluk sahibi, toplumda ağız ve diş sağlığını koruyabilen, çözüm odaklı, ömür boyu öğrenmeyi benimseyen çağdaş diş hekimleri yetiştirmek olduğunu belirten Prof. Dr. Ulusoy, “Her zorluğu yenerek bugünlere gelen öğrencilerimizi ve ailelerini kutlarım. Yolunuz açık olsun” dedi.