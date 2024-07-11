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11 Temmuz Basın Günü nedeniyle TAK’a ziyaret

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11 Temmuz Basın Günü nedeniyle TAK’a ziyaret
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Girne Özgürada Lions Kulübü  11 Temmuz Basın Günü nedeniyle Türk Ajansı Kıbrıs’ı (TAK) ziyaret etti.

Ziyarette, Girne Özgürada Lions Kulübü  Başkanı Esin Özerem, 1. Yardımcı Zeynep Özer, 2. Yardımcı Hande Kaçanoğlu ve Kulüp Sekreteri Canan Menteş yer aldı.
Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Esin Özerem, TAK’ın 50 yıl önce büyük zorluklarla faaliyete başladığını ve bugün de çok önemli bir görevi başarıyla yerine getirdiğini vurguladı. 
Özerem, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı nezdinde tüm çalışanların Basın Günü’nü kutladıklarını belirtti.
Ziyaret için teşekkür eden Gürdallı da TAK olarak her kesimin sesini duyurmaya çalıştıklarını, bu çerçevede sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine de önemli bir yer ayırdıklarını ifade etti.  
 
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