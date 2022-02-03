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Yeşilova'dan Şenol Cambulat'a teşekkür

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İkinci devre başlangıcının hemen öncesinde yönetime istifasını sunan Şenol Cambulat’a Merit Alsancak Yeşilova yönetimi tarafından kulüp sayfasından teşekkür etti

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Yeşilova'dan Şenol Cambulat'a teşekkür
AKSA Süper Lig'in Girne bölgesi ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova, bir süre önce görevinden ayrılma kararı alan Şenol Cambulat'ta teşekkür etti.
Yeşil beyazlı ekipte ikinci devre başlangıcının hemen öncesinde Cambulat yönetime istifasını sunmuş ve ayrılıkta kararlı olduğunu belirtmişti. Kulübün sosyal medya hesabında bugün yayınlanan açıklamada yolların ayrıldığı ifade edilerek kendisine kattığı değerlerden dolayı teşekkür edildi ve başarılar dilendi.
Açıklama şu şekilde:
"Merit Alsancak Yeşilova ile uzun yıllar birlikte çalışan Teknik Direktörümüz Sn. Şenol Cambulat hocamıza ile yollarımız ayrılmıştır. Bizlere kattığı değerlerden dolayı teşekkür ederiz. Spor yaşantısında kendisine başarılar dileriz. Her şey için teşekkürler Batı’nın Kralı."
 
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