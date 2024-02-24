Yeniboğaziçi’ni Bülent & Abdülaziz AŞ bitirdi

Pera L. Gençler Birliği konuk olduğu Yeniboğaziçi karşısında ilk devrenin ve ikinci devrenin başında Bülent ve Abdülaziz’in ikişer golüyle 4 – 1 mağlup ederek play-out hattından uzaklaşma adına önemli 3 puanı hanesine yazdırdı

Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet StadıFerhat Tuna, Sertan Alkın, Hakan GökEmre, Ali Özay(Berat), Fevzi(Ahmet Kuşaf), Rifat, Yaşar, Mehmet Çağakan, Ali Bayır(Zeka), Mustafa, Felix, Ramadan(Berkem), Djabi.Hamit, Sinan, Osman, Galip, Mehmetali(İsmet), Berk, Mustafa İnanç, Gabriel Bawa, Abdülaziz, Bülent(Ahmet Havutçu), Mapuko(Serhat)Dk. 41 Ahmet Kuşaf(Yeniboğaziçi), Dk. 4 ve 57 Bülent, Dk. 11 ve 58 Abdülaziz (Gençler Birliği)Aksa Süper Ligin 20. Haftasında alt sıraları ilgilendiren doğu bölgesi derbisinde Yeniboğaziçi ile Pera L. Gençler Birliği karşı karşıya geldi.Maça hızlı başlayan konuk Gençler Birliği ilk 10 dakikada bulduğu gollerle adeta maçı koparmayı başardı.Dk. 4 Gençler Birliği atağında Yeniboğaziçi ceza alanı içinde son olarak topla buluşan Bülent topu ağlara göndererek skor 0 – 1 yaptı.Dk. 11 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında, Yeniboğaziçi defansı arakasında topla buluşan Abdülaziz topu ağlara gönderdi.0 – 2Dk.41 Yeniboğaziçi atağında Ali Bayır, Gençler Birliği ceza sahası önünde topla buluştuğu anda defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem serbest vuruşu verdi. Serbest vuruşu kullanan Mehmet Çağakan'ın şutunda top barajdan sekerek Ahmet Kuşaf'ın önünde kaldı. Kuşaf yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2. İlk devrede bu skorla sona erdi.Dk. 55 Gençler Birliği defansının topla çıkmak istersen kaptırdığı topla buluşan Ali Bayır bekletmeden topu Ahmet Kuşaf'a bıraktı. Ahmet'in şutunda top üst direkten döndü.Dk. 57 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında Yeniboğaziçi defansının ofsayt gerekçesiyle durmasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Bülent plase vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-3Dk. 58 Gençler Birliği defansından uzun atılan topla sağ kanatta buluşan Bülent defansın duraklamasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda pasını Abdülaziz'e verdi. Abdülaziz de topu boş kaleye gönderdi ve skor 1 -4 oldu.Dk. 73 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında sol kanatta topla buluşan Bülent defanstan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak kaleci ayaklarıyla topu çıkararak gole izin vermedi.Dk. 88 Hızlı gelişen Gençler Birliği atağında defans arkasına atılan topa hareketlenen Ahmet vücut çalımıyla defanstan sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top yandan auta gitti.Dk. 89 Yeniboğaziçi atağında Gençler Birliği ceza sahası içinde topla buluşan Ahmet kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yaptı ancak top yan direğe vurarak auta gitti.Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç Yeniboğaziçi 1 – Gençler Birliği 4 şeklinde tamamlandı.