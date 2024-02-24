banner913
banner932
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
EL-SEN görev şehidi Özkan Gürler'i anacak
12 0
Bugün Berat Kandili
Bugün Berat Kandili
20 0
 
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
Trafik denetimleri 526 sürücü rapor edildi
17 0
Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı
Kemal Saraçoğlu Vakfı 2023 faaliyetleri ve harcamalarını açıkladı
15 0
“Azerbaycan’la ilişkiler geliştirilecek”
“Azerbaycan’la ilişkiler geliştirilecek”
20 0
Dürüst çiftine tutuklama şoku
Dürüst çiftine tutuklama şoku
74 0
Sister Firdevs’i kaybettik
Sister Firdevs’i kaybettik
39 0
banner1012

Emre Kaplan üçte üç yaptı

banner974
Emre Kaplan üçte üç yaptı
banner971
Milli Bisikletcimiz Emre Kaplan yine zirvede.
Bu yıl  girdigi 3 yarışta  3 de 3 yaptı. 
Milli pedalımız her şeye rağmen kazanmasını bildi. Alanya'da 24 Şubat'ta düzenlenen uluslararası Kleopatra Beach Kiriteryum  yarışında rakiplerini geride bırakarak, bu yıl ki Avrupa ve Dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında umut verdi. 
Bu yarışta bir üst kategoride Ege Erülkü de Emre Kaplan ile birlikte yarışarak göz doldurdu.Ege Erülkü yarışın son kilometrelerine kadar Emre Kaplan'a verdiği destekle ve Emre Kaplan'ın sprinter özelliğini ön plana çıkarması  ile millilermiz Takım olarak da harika bir çalışma ile herkese keyifli bir yarış sundu. 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.