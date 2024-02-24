Emre Kaplan üçte üç yaptı

Milli Bisikletcimiz Emre Kaplan yine zirvede.

Bu yıl girdigi 3 yarışta 3 de 3 yaptı.

Milli pedalımız her şeye rağmen kazanmasını bildi. Alanya'da 24 Şubat'ta düzenlenen uluslararası Kleopatra Beach Kiriteryum yarışında rakiplerini geride bırakarak, bu yıl ki Avrupa ve Dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında umut verdi.

Bu yarışta bir üst kategoride Ege Erülkü de Emre Kaplan ile birlikte yarışarak göz doldurdu.Ege Erülkü yarışın son kilometrelerine kadar Emre Kaplan'a verdiği destekle ve Emre Kaplan'ın sprinter özelliğini ön plana çıkarması ile millilermiz Takım olarak da harika bir çalışma ile herkese keyifli bir yarış sundu.