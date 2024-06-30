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Yeniboğaziçi’nde başkan Özişleyen

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Yeniboğaziçi’nde dün gerçekleştirilen genel kurul ile İbrahim Özişleyen kulübün yeni başkanı seçildi

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Yeniboğaziçi’nde başkan Özişleyen
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Süper Ligden düşerek yeni sezonda Birinci Ligde mücadele edecek ekiplerden Yeniboğaziçi’nde kulüp başkanı Mehmet Fahlioğulları’nın istifasının ardından yeni kulüp başkanı bugün gerçekleştirilen genel kurulda belirlendi.

Yeniboğaziçi’nde başkanlığa tek aday olan İbrahim Özişleyen seçildi. Kulüpler Birliği eski başkanı Kemal Köseoğlu ve Londra Türk Toplumlu Futbol Federasyon eski başkanı Osman Ercen de, İbrahim Özişleyen’in yönetiminde yer aldılar.
Bu arada Yeniboğaziçi’nin yeni başkanı İbrahim Özişleyen yönetimini de belirleyerek çalışmalara başladı.
Yeniboğaziçinde yeni yönetim şu şekilde oluştu.
İbrahim Özişleyen BAŞKAN
Osman Ercen AS BAŞKAN
Ahmet Aktunç AS BAŞKAN VE GENEL SEKRETER
Hüseyin Ercen ALTYAPILAR VE TESİSLER SORUMLUSU
Kemal Köseoğlu FEDERASYON TEMSİLCİSİ
Hulus Mullacuma VEZNEDAR
Mehmet Demir SPORCU SORUMLUSU
İbrahim Gökova SPORCU SORUMLUSU
Zübeyir Tilki REKLAM VE TESİS SORUMLUSU
Sıdıka Özişleyen HAKLKA İLİŞKİLER
Mehmet Sensev ORGANİZASYON VE GENÇLİK SORUMLUSU
Nazif Onbaşı Yavuz ORGANİZASYON VE KADIN ÜYELER SORUMLUSU
Yedek Üyeler: Metin Özsoy İsmet Durmaz Hilmi Şenyapılı Arif Abdurrahmanzade
 
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