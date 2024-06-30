Yeniboğaziçi’nde başkan Özişleyen

Yeniboğaziçi’nde dün gerçekleştirilen genel kurul ile İbrahim Özişleyen kulübün yeni başkanı seçildi

Süper Ligden düşerek yeni sezonda Birinci Ligde mücadele edecek ekiplerden Yeniboğaziçi’nde kulüp başkanı Mehmet Fahlioğulları’nın istifasının ardından yeni kulüp başkanı bugün gerçekleştirilen genel kurulda belirlendi.Yeniboğaziçi’nde başkanlığa tek aday olan İbrahim Özişleyen seçildi. Kulüpler Birliği eski başkanı Kemal Köseoğlu ve Londra Türk Toplumlu Futbol Federasyon eski başkanı Osman Ercen de, İbrahim Özişleyen’in yönetiminde yer aldılar.Bu arada Yeniboğaziçi’nin yeni başkanı İbrahim Özişleyen yönetimini de belirleyerek çalışmalara başladı.Yeniboğaziçinde yeni yönetim şu şekilde oluştu.İbrahim Özişleyen BAŞKANOsman Ercen AS BAŞKANAhmet Aktunç AS BAŞKAN VE GENEL SEKRETERHüseyin Ercen ALTYAPILAR VE TESİSLER SORUMLUSUKemal Köseoğlu FEDERASYON TEMSİLCİSİHulus Mullacuma VEZNEDARMehmet Demir SPORCU SORUMLUSUİbrahim Gökova SPORCU SORUMLUSUZübeyir Tilki REKLAM VE TESİS SORUMLUSUSıdıka Özişleyen HAKLKA İLİŞKİLERMehmet Sensev ORGANİZASYON VE GENÇLİK SORUMLUSUNazif Onbaşı Yavuz ORGANİZASYON VE KADIN ÜYELER SORUMLUSUYedek Üyeler: Metin Özsoy İsmet Durmaz Hilmi Şenyapılı Arif Abdurrahmanzade